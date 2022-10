Koolhydraatarme pasta: een prima en smakelijk alternatief (maar niet allemaal even gezond)

Koken & EtenHet is vandaag Wereld Pastadag. Een goede reden om vanavond spaghetti, farfalle of lasagne te eten. Drie vragen over koolhydraatarme pasta, die je nu in alle supermarkten vindt.

1. Waarom kiezen voor koolhydraatarme pasta?

Noor Struik, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State, licht toe: ,,Een gemiddelde pasta met veel koolhydraten en weinig vet levert een piek in je bloedsuikerspiegel op. Een koolhydraatarme pasta met voldoende gezonde vetten doet dat niet. Op de korte termijn zorgt een stabiele bloedsuikerspiegel voor minder dips in energie en betere verzadiging. Op de lange termijn kan het vermijden van deze pieken beschermen tegen welvaartsziekten zoals diabetes type II.”



Ook wanneer je wilt afvallen kan koolhydraatarme pasta een verstandige keuze zijn. ,,Een stabiele bloedsuikerspiegel is nodig om af te kunnen vallen. Bij een piek maakt je lichaam insuline aan, wat de vetverbranding stopzet in ons lichaam. Hoe minder pieken, hoe minder insuline je aanmaakt, hoe langer je lichaam in vetverbrandingsmodus blijft staan.”

2. Welke soort koolhydraatarme pasta is het best?

Het aanbod aan koolhydraatarme pasta is breed. ,,Ik gebruik zelf vaak konjacnoedels, deze zijn gemaakt van de konjacplant en bevatten geen koolhydraten, maar geven wel volume aan een maaltijd. Een andere goede optie is palmini, pasta gemaakt van palmkernen. Het is belangrijk deze varianten te combineren met gezonde vetten voor voldoende verzadiging. Ik geloof in de gezondheidsvoordelen van koolhydraatarm eten, maar nog meer in het eten van gezonde vetten en voldoende eiwit”, aldus Struik.



,,Groenten lenen zich goed voor koolhydraatarme pasta”, vertelt Janneke Vreugdenhil, culinair journalist en schrijfster van de Koolhydraatarme bijbel. ,,Zo kan je courgetti maken waarbij je een courgette door een spiraalsnijder haalt om een variant van spaghetti te maken. Hetzelfde kan je doen met wortel en pastinaak. Een van mijn favorieten recepten is koolraap tagliatelle carbonara. Door de lichtgele kleur, neutrale smaak en bite lijkt het veel op ‘echte’ pasta.”

Koken met koolhydraatarme pasta hoeft niet ingewikkeld of tijdrovend te zijn. ,,De kooktijd is vele malen korter dan met gewone pasta. Courgetti warm je een halve minuut mee in de pan, koolraap tagliatelle kook je twee minuten in water en een pompoenlasagne is in 40 minuten klaar.”



Ook op smaak hoeft niet ingeleverd te worden. ,,Alles wat je met gewone pasta kan, kan ook met de koolhydraatarme variant. Alle sauzen en smaken passen, je hoeft enkel even te letten op de bereidingstijd.”

3. Welke koolhydraatarme pasta is het beste?

We moeten wel kritisch blijven op koolhydraatarme alternatieven, vindt Struik. ,,Lees de verpakking van koolhydraatarme pasta’s goed om te kijken of het daadwerkelijk koolhydraatarm is en of er niet allerlei onnodige ingrediënten zijn toegevoegd. De koolhydraatarme pasta van WeCare zou ik bijvoorbeeld afraden. Deze bevat wel minder koolhydraten, maar hier zijn veel gluten aan toegevoegd, wat voor klachten kan zorgen.”



Daarnaast zijn niet alle koolhydraatarme pasta’s daadwerkelijk koolhydraatarm. ,,Veel vervangers worden gemaakt met peulvruchten zoals kikkererwten of linzen, en het verschil qua koolhydraten met een gewone pasta is dan klein.”



Vreugdenhil is juist voorstander van peulvruchtenpasta’s door de aanwezigheid van langzame koolhydraten, vezels en plantaardig eiwit. ,,Ze zijn niet geschikt voor wie een streng ketodieet volgt, maar ze passen, in kleine porties, prima binnen een gematigd koolhydraatarm eetpatroon.”

