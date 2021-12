Korrel zout genoeg om bodem van pan te beschadigen: 9 tips om je pannen tiptop te houden

ONDER PROFESSOREN Hoe Theo ons eetpatroon wil veranderen: ‘Leg maar eens uit dat er hout in je koek zit’

Theo Verkleij uit Schoonhoven was betrokken bij de ontwikkeling van de eerste vegetarische vleesvervanger. Hij zoekt constant de grens op van wat haalbaar en acceptabel is in de productieprocessen van voeding.

21 december