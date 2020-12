Kruidnoten over? Niet erg, als je er deze cheesecake, cake of tosti (!) van maakt

Bereiding:

- Doorzoek het huis en verzamel alle pepernoten en kruidnoten.

- Smelt de boter.

- Rasp de schil van de sinaasappels.

- Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit.

- Maal de kruidnoten fijn in de keukenmachine (of leg ze in een theedoek en gebruik wat ouderwets geweld met een deegroller). Meng met de gesmolten boter.

- Schep in een ingevette springvorm van 24 cm en druk goed aan. Bak het mengsel 10 minuten op 180 °C.

- Mix de suiker met de maïzena. Klop de roomkaas erdoor, totdat het een romig geheel is. Voeg één voor één eieren toe, terwijl je blijft kloppen.

- Schenk, nog steeds kloppend, de room bij het mengsel. Voeg de merg van het vanillestokje toe en de geraspte schil van 2 sinaasappels.

- Stort het mengsel op de taartbodem. Schud even totdat alles gelijk verdeeld is. Bak 45 minuten in de oven. Let op dat de bovenkant niet te bruin wordt. En dek eventueel af met aluminiumfolie. Serveer afgekoeld.

- Mocht je nog vol zitten van de chocoladeletters: deze taart kun je prima een dag later serveren.