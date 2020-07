Kwark eten voor meer spieren: slimme marketing of goed advies?

Koken & etenIn de supermarkt staat bij zuivel vaak expliciet vermeld dat het proteïne bevat. Een aanbeveling of vooral een marketingtruc? ,,Het is niet zo dat eiwit vanzelf spier wordt en als je er te veel van eet, dan wordt het gewoon omgezet in vet.”

Wil je sterk en gespierd worden, eet dan kwark, kwark en nog meer kwark. Zoiets adviseerde een ­online sportcoach me ooit. Iets met proteïne, de krachttraining zelf was nog net geen bijzaak, dus speurde ik in de supermarkt naar de beste kwark. Het resultaat: ik zat vooral vol, maar niet met spieren, en dat betekende het einde van het sportprogramma. Wel werp ik nog altijd even een blik op het zuivelschap.



Daar viel me op dat je naar proteïnerijke producten niet meer hoeft te zoeken. Bij de salted caramelpudding van Melkunie staat het er zo groot op dat ik me toch weer afvraag hoe hard ik dit nodig heb.

Handje amandelen

Quote De meeste mensen eten genoeg eiwitten, zelfs veganisten en vegeta­riërs Iris Groenenberg, Voedingscentrum Simpel gezegd is proteïne een ander woord voor eiwit, een belangrijke bouwstof voor ieder lichaam. Een van de vele belangrijke functies is het in stand houden van spierweefsel, zegt Iris Groenenberg van het Voedings­centrum. Een volwassene heeft gemiddeld ongeveer 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag nodig, dus weeg je 60 kilo, dan komt dat neer op 48 gram eiwit per dag: een moot zalm, een handje amandelen, twee sneeën volkorenbrood en twee bekers halfvolle melk.

Het is een hoeveelheid waar je vanzelf aan komt als je gezond en gevarieerd eet. Het zit namelijk in heel veel ­producten, zegt Groenenberg. ,,Er is geen eiwitprobleem in Nederland. De meeste mensen eten genoeg eiwitten, zelfs veganisten en vegetariërs.” Er is maar een kleine groep die er echt op moet letten. Dat zijn kwetsbare ouderen die weinig eten en mensen met bepaalde aandoeningen of grote wonden.

Spiergroei en spierherstel

Fanatieke kracht- en duursporters hebben ook meer nodig voor spiergroei en een beter herstel van de spieren, maar die eten meestal ook meer. ,,Dat regelt zich vaak vanzelf.” Eiwitten bulken om die spiergroei een zwengel te geven zónder veel te sporten, heeft dus geen zin: ,,Het is niet zo dat eiwit vanzelf spier wordt en eet je er te veel van, dan wordt het gewoon omgezet in vet.”

Proteïne zit dus al in veel producten en een snelle blik op de bakken kwark waarop het niet expliciet is vermeld, leert dat ook daarin gewoon 7 tot 9 gram eiwit per 100 gram zit. Dus waarom dan toch opeens zo groot ‘20 gram proteïne’ (per 200 gram) op de verpakking zetten?

Inspelen op trends

,,Er wordt ingespeeld op trends die al langer bestaan”, zegt merkendeskundige Hendrik Beerda. ,,Krachtsporters kopen al lang proteïne in de vorm van poeders die ze vervolgens in bijvoorbeeld shakes gooien. In de supermarkt koop je het nu kant en klaar.” De sporters zien volgens Beerda de term proteïne staan en slaan daar ­meteen op aan, wat ook geldt voor al die mensen die minder vlees proberen te eten en vleesvervangers zoeken. ,,Een slimme move om een product onderscheidend te maken en een meerwaarde te geven.”

