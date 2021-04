Lekker eten met Pasen? Graag gemakkelijk: brunch- en ontbijtboxen heel populair

Toch had het platform meer drukte verwacht. De aanmeldingen met Valentijnsdag anderhalve maand geleden overtroffen namelijk zelfs de kerstdrukte. Wat wel opvalt is dat mensen ditmaal meer geld besteden per bestelling dan met Valentijn. ,,Dat betekent dat men met Pasen meer vrienden en familieleden te eten heeft”, zegt de woordvoerder.

Drie keer meer besteld

Ook platform Cooklikeachef, dat thuisgerechten van sterrenchefs aanbiedt, ziet veel orders voor meer dan twee personen voor aankomend weekend. Bij het platform wordt zo’n drie keer meer besteld ten opzichte van vorig jaar met Pasen. ,,We merken dat meer mensen liever een uitgebreide lunch willen dan een diner, vanwege de avondklok”, laat het platform weten. Niet alleen sterrenrestaurants bezorgen met Pasen. Boerderij en leverancier Lindenhoff in Baambrugge verkoopt en bezorgt, net als vorig jaar, ontbijt- en brunchboxen door heel Nederland. De verkoop voor dit jaar ligt nu al zo’n 15 procent hoger. Met name de brunchpakketten worden veel ingekocht.

Meer geïnteresseerden

Pannenkoekenrestaurant Schollebos in Capelle aan den IJssel is normaal gesproken bomvol met Pasen. Vorig jaar verkocht het restaurant ,,toen nog als een van de weinigen” paasontbijtjes. Die waren zo populair dat ze handen tekort kwamen. Dit jaar zijn de ontbijt- en lunchboxen weer populair, zo’n 80 tot 90 aanmeldingen zijn al binnen, al is dat wel iets minder dan vorig jaar. Volgens de eigenaresse komt dat omdat mensen wilden afwachten of de terrassen 31 maart opengingen. Ze verwacht nog wel meer geïnteresseerden. ,,Met Valentijnsdag kregen we de dag ervoor ook ineens nog heel veel aanmeldingen.”



De bekende Vlaamse kookboekenauteur Pascale Naessens heeft dit jaar voor het eerst dit jaar ook een paasbox samengesteld, voor haar landgenoten én voor Nederlanders. Haar menu is koolhydraatarm, maar bevat wél een dessert. Zij heeft het haar fans zo gemakkelijk mogelijk gemaakt, meldt zij. ,,Het is geen doos met ingrediënten, het is een compleet menu dat je alleen nog hoeft op te warmen. De boxen zijn inmiddels uitverkocht.