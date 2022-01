Lekker eten voor weinig geld: deze vijf gerechten kosten 6 euro per persoon of minder

Koken & EtenDe vraag ‘wat eten we vandaag?’ is waarschijnlijk de meest gestelde vraag in elk huishouden. Gezonde fastfood-auteur Sandra Bekkari schiet te hulp met een weekmenu van recepten die niet alleen gezond maar ook nog eens goedkoop zijn. Budgetkoken was nog nooit zo leuk én makkelijk.

Rolletjes van Chinese kool met gehakt en tomatensaus - 4 euro per persoon

© Sandra Bekkari

Sandra Bekkari: ,,Een gerecht met gehakt is er meestal eentje waar je zeker bij kinderen mee kunt scoren. Wat je moet onthouden wanneer je gehakt koopt in de winkel: je hoeft er geen grote hoeveelheid in je gerecht van te verwerken om de volle smaak te krijgen. Een beetje gehakt is meer dan genoeg. Ik kies hier meestal voor een kleinere portie van het iets duurdere kalfsgehakt, omdat dit minder verzadigde vetten bevat. Al is gemengd gehakt af en toe natuurlijk ook geen probleem, zolang de basis van je gerecht maar uit groenten bestaat.”

Tip: Je kan ook een vegetarische variant maken door het gehakt te vervangen door een mengeling van gestoofde groenten.

Ingrediënten

1 teentje knoflook

1 ui

2 wortelen

2 el olijfolie

peper en zout

1 el Provençaalse kruiden

500 g tomatenblokjes uit blik

800 g kalfsgehakt

2 tl spaghettikruiden

8 bladeren van Chinese kool

enkele stengels verse blad­peterselie

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.

- Voor de tomatensaus pel je eerst de knoflook en de ui. Snipper ze fijn. Maak daarna de wortelen schoon en snijd in blokjes.

- Stoof de knoflook, de ui en de wortelblokjes aan in een pan met wat olijfolie. Kruid met peper, zout en Provençaalse kruiden, en laat even stoven. Doe er vervolgens de tomatenblokjes bij en laat stoven tot de wortelblokjes mooi gaar zijn.

- Kruid het gehakt met peper, zout en spaghettikruiden.

- Neem een blad van Chinese kool en leg er wat van het gehaktmengsel op. Rol dicht en maak eventueel vast met een houten prikker. Herhaal dit voor alle rolletjes.

- Doe de tomatensaus in een ovenschaal en schik er de koolrolletjes op. Gaar ze zo’n 50 tot 60 minuten in de oven.

- Hak de bladpeterselie fijn en strooi over de koolrolletjes. Serveer onmiddellijk.

Knolselderpuree met erwtjes, kervel en wijting - 6 euro per persoon

© Sandra Bekkari

,,We kopen vaak ingrediënten op automatische piloot omdat we ze al kennen. Maar misschien bestaat er wel een budgetvriendelijker alternatief? Kabeljauw kun je bijvoorbeeld inruilen voor wijting, zoals ik in dit recept deed. Wijting is een lekker, maar vooral ook goedkoper visje. Het enige nadeel? Wijting heeft vrij veel graten. Vraag dus je visboer om wijtingfilets om het jezelf makkelijker te maken.”

Tip: kook de knolselder en de aardappel gaar in water met een scheut melk. Zo krijg je een mooie witte puree. Ingrediënten

1 knolselder

250 g aardappelen

150 g diepvrieserwtjes

peper en zout

snuifje nootmuskaat

4 wijtingfilets

5 el olijfolie

enkele takjes verse kervel Bereiding

- Schil de knolselder en de aardappelen. Snijd beiden in stukken. Kook ze beetgaar in gezouten water.

- Blancheer de erwtjes in gezouten water.

- Stamp een mooie puree van de aardappel en de knolselder. Kruid bij met peper, zout en nootmuskaat. Meng er de erwtjes onder en hou warm.

- Kruid de wijtingfilets met peper en zout en bak ze aan in een pan met olijfolie.

- Schep de knolselderpuree op de borden, schik er de wijtingfilets naast en bedruppel met wat olijfolie. Werk af met wat verse kervel. Stoofpotje met pastinaak, pompoen en kikkererwten - 4 euro per persoon Volledig scherm © Sandra Bekkari De groenten op je bord zijn meestal niet zo duur. Wat je winkelrekening dan zo duur maakt? Vis en vlees. Zeker wanneer je deze in grote hoeveelheden serveert. Eet je één of meer dagen per week vegetarisch, dan bespaar je dus al veel op je winkelbudget. Daarnaast draag je zo ook mee zorg voor onze planeet. Let hier wel bij op: ook vegetarische vleesvervangers zijn meestal duur. En vergis je niet, want veggie is geen synoniem voor gezond. Wanneer ik een vegetarisch gerecht kook, gebruik ik het liefst peulvruchten. Dat zijn belangrijke eiwitbronnen, ze zijn rijk aan vezels, gunstig voor hart- en bloedvaten, en ze bevatten heel wat B-vitamines en mineralen.”

Tip: Eet je geen vlees? Dan is tofu zeker een goede vleesvervanger. Probeer zeker eens tofoegehakt, het is erg toegankelijk en smaakt lekker. Ingrediënten

1 grote pastinaak

1 rammenas

1 kleine butternut­pompoen

1 ui

1 teentje knoflook

2 el olijfolie

peper en zout

2 el ras el hanout

1 kl komijnpoeder

enkele takjes verse tijm en salie

500 ml groentebouillon

200 g kikkererwten uit blik

enkele stengels verse blad­peterselie Bereiding

- Schil de pastinaak, de rammenas en de pompoen. Verwijder de pompoenpitten en snijd de pastinaak, rammenas en pompoen in blokjes.

- Pel de ui en de knoflook, en snipper fijn. Stoof aan in een stoofpot met olijfolie. Voeg er de blokjes pompoen, rammenas en pastinaak aan toe. Kruid met peper, zout, ras el hanout en het komijnpoeder, voeg er de salie en de tijm aan toe. Roer alles mooi om en laat even stoven.

- Blus met de groentebouillon en laat nog zo’n 25 minuten garen. Laat de kikkererwten uitlekken en voeg ze toe.

- Roer even om. Hak de bladpeterselie fijn en werk het stoofpotje af met de bladpeterselie. Pasta met kipfilet, witlof en curry - 5 euro per persoon Volledig scherm © Sandra Bekkari ,,Groenten zijn goedkoper wanneer ze in het seizoen zijn. En dan zijn ze uiteraard ook op hun lekkerst. Hou je een beetje rekening met de seizoenskalender, dan win je dus twee keer. Momenteel scoor je bijvoorbeeld wintergroenten zoals witlof, knolselder, spruiten, boerenkool, rodekool, pastinaak, prei en winterwortelen. In de fruitafdeling doe je dan weer heerlijke zaakjes met appels, peren en mandarijnen.” Ingrediënten

8 kippenhaasjes

peper en zout

1 el currypoeder

2 el olijfolie

4 stronkjes witlof

2 el boter

240 g volkorenpasta

250 ml haverdrink

2 el grana padano

50 g veldsla

enkele stengels verse blad­peterselie Bereiding

- Kruid de kippenhaasjes met peper, zout en een snuifje currypoeder. Bak ze mooi goudbruin in een pan met olijfolie.

- Halveer de witlof. Kruid bij met peper en zout en bak hem mooi goudbruin in een pan met wat boter.

- Kook de pasta beetgaar in gezouten water. Giet de pasta af maar bewaar een kopje van het kookvocht. Meng de haverdrink, het currypoeder en de grana padano onder de pasta. Meng er het kookvocht onder. Kruid eventueel bij met peper en zout.

- Schik de pasta in de borden, leg er de kippenhaasjes, de witlof en de veldsla bij. Hak de bladpeterselie fijn en strooi over de borden. Ovenschaaltjes met boerenkool, paddenstoelen en ei - 3 euro per persoon Volledig scherm © Sandra Bekkari ,,Eieren zijn lekker en ook nog eens fijn voor je weekbudget. Met vitamine A, B12, foliumzuur, vitamine D en veel kwalitatieve eiwitten is een ei een heel waardevol en toch goedkoop voedingsmiddel. Extra budgettip: verwerk je restjes groenten van de vorige dag mee in een omelet, dan heb je meteen een snelle (thuiswerk)lunch klaar.”

Tip: champignons zijn meestal goedkoper dan bospaddenstoelen, al vind je die laatste tijdens het seizoen ook voor een fijne prijs. Ingrediënten

4 grote boerenkoolbladeren

1 teentje knoflook

200 g champignons of bospaddenstoelen

2 el olijfolie

peper en zout

snuifje za’atar

4 eitjes

eventueel: volkorenbrood Bereiding

- Spoel de groene kool en snijd in stukken. Pel de knoflook en snipper fijn. Stoof de knoflook samen met de groene kool en de paddenstoelen aan in wat olijfolie. Kruid met peper, zout en za’atar.

- Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de groentemengeling in 4 vuurvaste ovenschaaltjes. Maak een kuiltje in het midden en breek er een eitje in. Zet de schaaltjes zo’n 10 minuten in de oven.

- Haal de ovenschaaltjes uit de oven en serveer onmiddellijk met eventueel wat volkorenbrood erbij.

Ook handig: koken uit je voorraadkast en vriezer. Danny Jansen laat in deze videoserie zien hoe hij dat doet:

