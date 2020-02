Levert finale Heel Holland Bakt volgende week een verrassing?

André van Duin weet op creatieve wijze een koninklijk tintje te geven aan de halve finale. Met een bandoneon, het instrument dat het huwelijk tussen ons koningspaar opluisterde in 2002. Maar jurylid Janny van der Heijden gooit roet in het eten: zo vals als zij meezingt, daar kan Van Duin alleen maar van ineen krimpen. Toepasselijk, want vandaag is het huwelijksjubileum van Willem-Alexander en Máxima.

De oranjetaart die de vier overgebleven kandidaten (Pauline, Esther, Anouk en Jeanette) maken zijn - zoals gebruikelijk - allemaal anders. Het delicate kant dat Esther maakt, trekt de aandacht van de jury. Pauline krijgt advies over haar baktechnieken van Robèrt van Beckhoven. ,,We zijn bakkers, geen drogers.” Jeanette’s worteltaart is niet helemaal goed: te weinig bakspray in haar vorm. ,,Wel lekker", vindt Van der Heijden en stopt een stukje in haar mond. ,,Ik probeer er nog iets van te maken. Hij zit in de categorie 'hij ziet er niet uit'.” Anouk is al blij als alles blijft staan. Haar kroon van koekjes was een heel geknutsel. ,,Ik wil het nog eens overdoen,” zegt Jeanette.

De taart onder de losse kroon lijkt Van der Heijden te bevallen. ,,Heb je niet geluncht?” vraagt Van Duin droog. Ze vindt hem lekker licht. En collega Van Beckhoven twijfelt over de kroon. ,,De smaak is goed.” De slof van Pauline is prima afgewerkt, maar niet zo koninklijk. De smaken mogen beter. En fruit uit blik, dat moeten we maar niet meer doen, zegt Van der Heijden.

Ach, altijd nog beter dan de aanslag op de monarchie van Pauline. ,,De ideeën zijn goed, maar verder...” zegt Van Beckhoven. ,,Ik hoef het niet in te wrijven, het is niet zoals je wilde”, zegt Van der Heijden. Tegenvaller is ook de bodem van Esthers taart. Niet gaar. ,,Plussen en minnen", concludeert Van Beckhoven.

Technische opdracht

De tweede opdracht is het maken van een serie hartcroissants. Het rollen van het bladerdeeg zorgt voor vraagtekens. Ze moeten het deeg telkens omdraaien, zoveel weten ze nog wel. ,,Maar straks zegt Robèrt dat we het aan het vernaggelen zijn", voorspelt Anouk. De instructies zijn niet zo heel duidelijk maar gelukkig snapt Esther het wel, waar de anderen dankbaar gebruik van maken.



Er wordt veel gekletst en Van Duin speelt postiljon d’amour door alvast wat partners van kandidaten te manen hun vriendin eens ten huwelijk te vragen. ,,Ruud en René moet ik bellen. Dat kan ik wel onthouden.” Het is een subtiel spel - dat koppelen, maar vooral ook die croissants precies goed krijgen. Nu uit de oven halen zodat ze hopelijk voldoende kunnen afkoelen om ze te kunnen vullen? Of toch maar even laten doorbakken zodat ze in elk geval gáár zijn?

In de laatste minuten staan de vier vrouwen geconcentreerd over hun hartjes gebogen. ,,Ik weet niet of ze gaar zijn joh, geen idee", zegt Anouk.



De jury is niet zo mild. Niet zo mooi, niet goed gebakken deeg, taai. ,,We zijn streng, hè?” vindt Van der Heijden. Ze was het al snel eens met Van Beckhoven. De hartjes van Jeanette waren het minst goed. Anouk heeft de beste exemplaren gebakken. Esther klinkt schor en teleurgesteld. ,,Het is alles of niks", stelt Pauline vast. ,,Ze zijn aan het eind van hun Latijn", zegt Van Beckhoven. ,,Ze lopen op hun tandvlees", beaamt Van der Heijden.

Sweet sixteen

Volledig scherm Een hartjescroissant maken is zo makkelijk nog niet. © Beeld uit de uitzending. Dag twee is het tijd voor high tea voor twaalf personen. Er moeten ook hartige hapjes bij zitten, waarschuwt Van Duin. Er horen cakes en scones bij en je moet ze makkelijk in een paar happen kunnen eten. De vrouwen hebben allemaal een thema gekozen: house warming, huwelijksjubileum, sweet sixteen en vriendschap. ,,Ik heb allemaal dingen die de meiden lekker vinden", zegt Anouk, die vaak high teas maakt met en voor haar dochter. ,,Kan ik al proeven", vraagt Van Duin gretig aan Pauline. ,,Oh, die zijn niet hartig.”

Van Duin kan bijna niet wachten. Hartig is toch meer zijn ding dat zoet. Maar bij een goede high tea hoort toch echt allebei: bonbons, taartjes, gefrituurde Thaise bakjes en wraps. ,,Die wraps zijn afschuwelijk, ik ga zo nog een omeletje bakken", zegt Anouk. ,,Jeetje pietje”, zegt Pauline als ze haar chocolaatjes in stukken op haar aanrecht ziet.