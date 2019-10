Listeriabacterie zorgt voor nieuwe klandizie ambachtelijke slagers: ‘Vertrouwen in onze producten doet goed’

Koken en Eten ‘Antibioti­ca­vrije kip heeft soms wel medicijnen gehad’

17:05 Hoe schadelijk is het om vlees te eten van een kip die behandeld is met antibiotica? En hoe antibioticavrij is antibioticavrije kip eigenlijk? Deze vragen staan morgenavond centraal in het tv-programma Keuringsdienst van Waarde op NPO 3. De antwoorden zijn opvallend.