Loempidel ligt straks tussen de kroketten en de frikandellen

Aankondigingen die vlak voor 1 april opduiken zijn per definitie verdacht. Helemaal als het om iets ludieks gaat als een loempidel. Maar het is geen grap, zegt marketingmanager Maurice de Kroon van snackproducent Vanreusel. ,,Het is serious business voor ons.’’

Het idee ontstond een jaar of wat geleden. De Frikandel XXL, die negen jaar geleden op de markt kwam, enorm bleek aan te slaan. Het bedrijf won vaker innovatieprijzen voor snacks. De Best Bite-frikandel was ook zo'n innovatie. ,,Deze Best Bite-frikandel rollen we in een filodeegjasje zoals je dat ook bij Vietnamese loempia's ziet. Voordat de frikandel in het deegje wordt gerold brengen wij een zoet sausje aan’’, aldus De Kroon. ,,Bij een test kreeg deze snack zoveel waardering dat wij zijn doorgegaan met ontwikkelen.’’ Het merk loempidel werd twee jaar geleden al vastgelegd. Dat betekent dat andere snackfabrikanten deze naam niet mogen gebruiken.

De nieuwe snack ligt straks tussen de kroketten en de kaassoufflés in de snackbar, niet in de supermarkt. De ondernemers kunnen de snack kopen bij de groothandel.



De eerste reacties zijn enthousiast. Culinair auteur en columnist Sylvia Witteman twitterde vanochtend dat ze zat te watertanden toen ze erover las. ‘Dat schattige bootje ook, waarin hij ligt!’ Zin in, meldt Frank Veenstra. En Marcel Steeman legt de link met een ander net geïntroduceerd product: de maychup. ,,Mag ik een loempidel met mayochup alstublieft?’’