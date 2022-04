Luxe terras in opmars: heaters, pergola's, complete diners steeds normaler

Door de pandemie zijn er meer en grotere terrassen gekomen, met name in de zomers van 2020 en 2021 was er vanuit alle gemeentes ruimte voor grotere terrassen, omdat binnen zitten niet mocht of als niet veilig werd ervaren. Pleinen veranderden in een heuse zee van terras en elke witte tuinstoel en parasol die gevonden werd, kreeg een plek op het (tijdelijke) terras.

Inmiddels is die overdaad weer enigszins genormaliseerd, enerzijds door tekort aan personeel en anderzijds omdat gasten weer ‘gewoon’ binnen kunnen consumeren. Wat nu opvalt is dat de kwaliteit van de terrassen enorm toeneemt. Buiten dineren of borrelen wordt net zo comfortabel als binnen en de gast doet niets liever dan neerstrijken in de open lucht, want buiten is het nieuwe binnen.

Quote We zien dat de behoefte van onze gast verschuift om ook buiten in de watten gelegd te worden Rob van den Broek, Beachclub 8

Rob van den Broek (Beachclub 8, Rockanje): ,,We zien dat de behoefte van onze gast verschuift om ook buiten in de watten gelegd te worden.” Hij en zijn team willen ‘een totaalbeleving’ bieden in de beachclub. ,,Met een prachtig uitzicht op zee, een fijn terras, ondergaande zon wegzakkend in het water, is buiten misschien nog wel veel belangrijker dan binnen. We investeren daarom in ons terras voor extra beleving.” Van den Broek stelt een aangename setting te creëren met kwalitatief goed meubilair, heaters, vuurtonnen, veel planten, luxe beachbeds, styling en strandactiviteiten.

Klimaatverandering

In de jaren 2012 tot 2017 nam het aantal terrassen met 10 procent toe, zo blijkt uit cijfers van Datlinq. Deze dateren nog van voor de pandemie, recentere zijn niet beschikbaar. Het succes van het terras is niet alleen te danken aan de pandemie. Buiten drinken is al ruim honderd jaar populair in Nederland. Maar pas de laatste jaren neemt het een enorme vlucht. Hoe wrang ook, de opwarming van ons klimaat en de daarmee gepaard gaande hogere temperaturen in Nederland zijn een belangrijke factor voor het succes van gastvrijheid in de open lucht. Daarbij komt dat technologie buiten bestellen en afrekenen makkelijker maakt (denk aan de draagbare pinautomaat).

David Trampe (cocktailbar Botanero, winnaar beste cocktailbar Gault&Millau): ,,Onze pergola geeft geborgenheid en maakt de ruimte kleiner. De lichtjes geven een vrolijke sfeer en alles is in dezelfde stijl en net als binnen allemaal zelf gebouwd.”

Quote Wat opvalt is dat de menu’s buiten zich steeds verder ontwikke­len: van bier en bitterbal tot complete diners ‘al fresco’ Gijsbregt Brouwer, trendwatcher

Omdat buiten minstens zo belangrijk is als binnen voor horecaondernemers en gasten graag comfortabel buiten zitten, gaat het buiten meer op binnen lijken. Terrassen worden strak ontworpen, vaak in lijn met het ontwerp binnen in de zaak. Ook worden de weersinvloeden buitengesloten met mooie windschermen, heaters en slimme, snel in te zetten overkappingen, zoals gigantische parasols of luifels. De ultieme samensmelting van buiten en binnen leidt er ook toe dat compleet open te schuiven gevels of volledig openklapbare ramen gemeengoed worden. Wat verder opvalt is dat de menu’s buiten zich steeds verder ontwikkelen: van bier en bitterbal tot complete diners ‘al fresco’ of een afwisselende kaart voor de hele dag van koffie met croissant, via club sandwich tot apéro met Aperol Spritz.

Voor de ondernemer betekenen deze extra vierkante meters hogere investeringen en meestal meer personeel. Beide zijn op dit moment lastig. Daartegenover staan meer gasten en hogere inkomsten. Voor de gast is deze nieuwe binnen-is-buitenhoreca een aanwinst. Die hoeft niet meer te verkassen als het een keer slecht weer wordt en kan volop genieten in de zon van betere gerechten, drankjes en meer comfort.

Gijsbregt is oprichter van de Buik en food-trendwatcher. Deze rubriek is een samenwerking tussen debuik.nl en AD.

