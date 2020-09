Mag een van onze gasten tijdens óns dinertje om de wijnkaart vragen?

Vraag: Mijn vrouw en ik hebben de familie, onder wie kleindochter met vriend, uitgenodigd voor een etentje vanwege mijn vrouws verjaardag. De ober vraagt wat we drinken willen en we antwoorden wijn, port et cetera. Maar Max, de vriend, vraagt om de wijnkaart en bestelt. Nu ben ik zestig jaar ouder dan hij en ik zou het bij de huiswijn hebben gehouden. Ben ik dan ouderwets of is de etiquette veranderd?