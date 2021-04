Mais, viergranen of omega: Wat weet jij over het ei?

We eten zo’n tweehonderd eieren per persoon per jaar en al heeft elk ei ­dezelfde vorm, de keuze in het schap is enorm. Termen als mais, viergranen en omega zeggen iets over het voer van de kippen. Wil je alleen eieren van kippen die een goed leven hebben? Kies dan voor biologisch, vrije uitloop of scharreleieren met het ‘Beter Leven 3 sterren’-keurmerk. Eieren met het Demeter-keurmerk scoren het hoogst op dierenwelzijn.