Man (61) sterft aan zeldzame hersenaandoening na eten van hersens eekhoorn

De man, wiens identiteit niet bekend is gemaakt, kon niet meer nadenken en niet zelfstandig lopen. Een MRI-scan liet zien dat zijn hersenen eruit zagen als iemand met Creutzveld-Jakob oftewel de gevreesde gekkekoeienziekte. Deze ziekte zorgde voor een enorme vrees voor rundvlees toen enkele honderden mensen, vooral Britten, ziek werden na het eten van verontreinigd vlees. Maar in dit geval was de oorzaak een andere: zijn familieleden vertelden de artsen dat de man jager was. Hij had eekhoornhersenen gegeten.



Of de man de hele hersenpan van de eekhoorn had gegeten of vlees dat was besmet door hersenmateriaal, was niet duidelijk voor de artsen. Dat stelt Tara Chen, die een wetenschappelijk artikel wijdde aan het voorval uit 2015. Zij behandelde de patiënt niet maar stuitte op het voorval toen zij onderzoek deed naar gevallen van Creutzfeldt-Jakob in haar ziekenhuis de afgelopen vijf jaar.