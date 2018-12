Maroeska zorgt voor vuurwerk in oudejaarsaflevering Heel Holland Bakt

Een hele fles gebruikte Maroeska in haar bruisende champagnetaart, die juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden als ‘goed gevuld’ en origineel typeerden. De taart smaakte ook daadwerkelijk naar champagne en dat was een niveau dat enkele van Maroeska's tegenstanders niet bereikten.



Die van Hanneke was lekker, maar champagne was nergens te bekennen. De donkerharige Kim moest het doen met de kwalificatie ‘beetje saai’ en Nicoles enorme taart (een flatgebouw noemde presentator André van Duin hem) miste zowel de beloofde sinaasappel als de gebruikte champagne.



Studenten Cas en Vincent slaagden er wel in een goede champagnetaart te fabriceren. Het was een moeilijke opdracht, vond jurylid Robèrt van Beckhoven. ,,Want de smaak moet je wel proeven maar hij mag niet overheersen", zei hij. ,,Hier wil je je nog een hap van nemen”, zei Janny van der Heijden over die van Cas. ,,Goed in balans. Bijzonder geslaagd. Ik proef champagne.” ,,Alles klopt aan deze taart”, voegde Robèrt daaraan toe.