Maureen schreef ‘bijbel’ over Indonesisch eten: ‘Je hoeft echt niet de hele dag in de keuken te staan’

Dat profijt zit in haar kookkunsten, die ze de afgelopen jaren op verschillende manieren inzette: in een pop-uprestaurant in Amsterdam waar ze veel lof oogstte met haar gerechten. Haar kookworkshops, die nu even geen doorgang kunnen vinden (,,In de keuken kun je geen 1,5 meter afstand houden”) waren goed bezocht. En afgelopen jaar was de berg aan kennis die Tan had handig bij het samenstellen van De Bijbel van de Indonesische Keuken. In een indrukwekkend tempo voltooide Tan het bijna 500 pagina tellende boek, dat net is verschenen. Het bevat 230 recepten.



Hoe krijg je al die gerechten van zoveel eilanden in één boek?

,,Het moeilijke is: de keukens van al die eilanden zijn zo verschillend. Ik heb heel veel research gedaan om in elke keuken te kruipen. Ik wilde de receptuur begrijpen en hoe ze op de verschillende eilanden omgaan met ingrediënten.”



Tans moeder is een grote bron van kennis. ,,Mijn moeder is geboren in Semarang in Midden-Java, maar zij is tijdens de oorlog rond haar zevende jaar met haar broertjes en zusjes in het weeshuis in Surabaya in Oost-Java terechtgekomen. Ze is in Surabaya opgegroeid: haar beide ouders zijn in kampen overleden. Later, toen mijn moeder mijn vader ontmoette, had ze heel veel kennissen uit verschillende eilanden. Van hen heeft ze veel recepten gekregen. Daardoor kende ze ook Molukse gerechten en gerechten van Sulawesi. Ik heb wel telkens gekeken of het Indisch was - dus aangepast aan de Nederlandse smaak - of echt Indonesisch. Op internet kun je er gemakkelijk achter komen wat authentiek is. Het resulteerde in ruim 300 recepten, waaruit ik een selectie maakte. Kill your darlings, zeiden ze bij de uitgeverij.”