McPlant is de vleesloze variant: ‘Geen konijn genoemd, je eet net als iedereen een burger’

Nooit was het makkelijker iets tegen klimaatverandering te doen: eet in plaats van je Big Mac een McPlant. Dat is geen slogan van McDonald’s, dat is wat drie minderjarige klanten zeggen in de vestiging in Scheveningen. Mond vol. ,,En het verschil proef je toch niet.” Dat laatste is waar. De burgers smaken zoals alles bij McDonald’s: bij de eerste hap heerlijk, bij de laatste bekruipt je een schuldgevoel. Al is dat voor ieder persoonlijk. Maar is de McPlant ‘goed’ of ‘greenwashing’? Dat laatste woord gebruiken milieuorganisaties voor bedrijven die vooral bezig zijn hun imago op te poetsen.