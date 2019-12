Meeste Nederlanders eten zonder tv en telefoon

Dit is de beste chef van het jaar: ‘Hij legt zijn energie en opgewekt­heid in gerechten’

2 december Soenil Bahadoer van De Lindehof in Nuenen is door Gault&Millau uitgeroepen tot Chef van het Jaar. De Brabantse kok verwerkt zijn ‘energie en opgewektheid’ in zijn gerechten, aldus de redactie van de bekende culinaire gids.