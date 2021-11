Meester-patissier Hidde heeft nu ook hoogste eer in ijs maken: ‘Exacte verhouding van vetten, proteïnen en suikers’

Koken & eten Tuinder Sander kweekt als eerst echte, verse wasabi, het heerlijke goedje voor bij je sushi

Ja, het is waar. De felgroene pasta die we bij sushi eten genaamd wasabi is niet echt wasabi. De échte wasabi is heel exclusief en bijna alleen maar in Japan verkrijgbaar. Omdat Sander van Kampen vindt dat eigenlijk iedereen de authentieke smaak van deze Aziatische specerij zou moeten ervaren, is hij het exotische gewas zelf gaan telen in Westland.

