Mes voor ‘altijd smeerbare boter’: onzinproduct of gouden vondst?

Koken&EtenWil je een flinke laag roomboter op je boterham, maar is hij nog te hard? Dan is er nu een oplossing: een speciaal mes dat door middel van je lichaamstemperatuur ervoor zorgt dat jij altijd smeerbare roomboter hebt.

Gaten in je boterhammen vanwege de harde boter die je met geen mogelijkheid gesmeerd krijgt, met een nieuw mes, genaamd SpreadTHAT!, is dat verleden tijd, belooft de Amerikaanse producent. De koperen binnenkant transporteert eenvoudig de warmte van jouw handpalm naar de punt van het mes, zonder dat je er elektriciteit voor nodig hebt. De buitenkant is gemaakt van titanium.

Met de SpreadTHAT! smeer je ook roomkaas, pindakaas en Nutella makkelijker op je broodje. Ongeduldige broodsmeerders hoeven ook niet te wachten tot het mes is opgewarmd. Het foefje werkt al zodra je het mes vasthoudt. Binnen dertig seconden is het zelfs dusdanig opgewarmd dat het boter laat smelten. Behalve voor boter kun je het mes natuurlijk ook gebruiken voor ander broodbeleg, bijvoorbeeld pindakaas, Nutella of roomkaas. Het mes is te koop via Amazon en kost 26,55 euro.

Nutteloze uitvinding

Quote Voor de winterbo­ter kan het mes een oplossing zijn, die is een stuk stugger dan grasboter Henny Bax, boerin, Westzaanse Zuivelboerderij Ton Dado, eigenaar van Banketbakkerij de Wijn in Koog aan de Zaan, vindt het maar een nutteloze uitvinding. ,,Het verbaast mij niets dat het van Amerikaanse makelij is. Als je je roomboter zo’n tien tot vijftien minuten van tevoren uit de koelkast haalt, heb je zo’n mes helemaal niet nodig; dan is de boter perfect smeerbaar”, zegt de nuchtere banketbakker.

Daar denkt Henny Bax, boerin van de Westzaanse Zuivelboerderij, anders over. Zij noemt de uitvinding ‘misschien wel een gouden vondst’. ,,Voor de winterboter kan het mes een oplossing zijn, die is een stuk stugger dan grasboter dus dan zou zo’n mes behulpzaam kunnen zijn.”



In de winter eten koeien geen vers gras meer en krijgen ze stalvoer, bijvoorbeeld gedroogd gras. ,,Hierdoor wordt de samenstelling van de boter ook anders en is de boter ‘s winters een stuk stugger dan de soepele grasboter”, legt de boerin uit.

Quote Betaal je er 26 euro voor? Dat vind ik vrij fors voor een mes Ton Dado, Banketbakkerij de Wijn Hoewel Bax het mes een ingenieuze uitvinding vindt, zal ze het niet snel in huis halen. Maar ze kan zich wel voorstellen dat er mensen zijn voor wie het handig is. ,,Misschien als je teveel geld hebt en graag roomboter eet. Ik zou niet gauw 26 euro over hebben voor een mes, vooral niet met een gezin. Iedereen wil dan natuurlijk zo’n mes en dan heb je er al gauw meerdere nodig.”

Ook banketbakker Dado laat het warmtemes graag aan zich voorbij gaan. ,,Betaal je er 26 euro voor? Dat vind ik vrij fors. Ik zou zo'n mes nooit kopen, met een normaal ontbijtmes gaat het ook prima. Ik zet mijn ongezouten roomboter ook nooit in de koelkast; altijd in een afgesloten bakje op het aanrecht. Zo heb ik nooit last van gaten in mijn boterham.”

