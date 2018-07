Met deze 5 tips kun je suiker makkelijker vaarwel zeggen

2. Vermijd kunstmatige zoetstoffen Helaas pindakaas, ook kunstmatige zoetstoffen gaan niet helemaal vrijuit als het gaat om gewichtsverlies. Want of je nu suiker of kunstmatige zoetstoffen gebruikt, de zoetkracht blijft gelijk. Door over te schakelen naar lightproducten zal je drang naar zoetigheid dus niet verminderen.

3. Elimineer stap voor stap Ga niet meteen voor een cold turkey, maar bouw je suikerinname geleidelijk aan af. Pak daarbij eerst je grootste zoete gewoonte aan. Als chocolade dus je zwakte is, probeer die dan eerst te elimineren en daarna pas de rest. Op die manier maak je het jezelf net iets makkelijker waardoor je niet zo snel zal opgeven.



4. Denk na over waarom je zin hebt in zoet Probeer elke keer dat je verleid wordt niet meteen of zonder na te denken naar je zoete levensgezel te grijpen, maar sta even stil bij waarom je er zoveel zin in hebt (stress, honger …). Alleen al door even na te denken over de situatie laat je je minder snel gaan. Ook ademhalingsoefeningen, mediteren en yoga kunnen soelaas bieden als je suikerdrang te kop opsteekt.