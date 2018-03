Met deze 5 trucjes eet je thuis gezonder

1. Voeg groenten toe aan je favoriete comfortfood

Maak bijvoorbeeld een spaghetti met kaassaus. Maar doe er broccoli bij. Of maak toast champignon in plaats van toast met ham en kaas.

2. Zorg dat je altijd granen in huis hebt

Geen idee wat je zult koken vanavond? Met granen zoals couscous, quinoa en bulgur in huis, heb je tenminste altijd een gezonde basis bij de hand die ook nog eens klaar is in minder dan een kwartier. Gewoon wat erwtjes, paprika, mais erdoor voor kleur en smaak.

3. Volkoren brood, pasta en rijst

Het is even wennen als je normaal gezien altijd witte pasta en rijst eet, maar eigenlijk is het smaakverschil met de volkoren variant niet eens zo groot. Belangrijk om jezelf in te prenten is dat er in wit brood, witte rijst en pasta amper voedzame elementen zitten, terwijl je uit volkoren brood vezels haalt. Het zorgt ook voor een beter verzadigingsgevoel.

4. Koop ingevroren fruit

We trekken wel heel snel onze neus op bij het idee van bevroren voedsel. Vers is toch veel gezonder, niet? Maar als je kijkt naar voedingswaarde, doet invriezen niks slecht met het voedsel, het zorgt er zelfs voor dat vitaminen en mineralen worden vastgehouden. Door steeds een paar doosjes in je vriezer te stoppen, heb je altijd iets gezonds in huis om mee aan de slag te gaan in de keuken. Extra voordeel: ingevroren fruit moet niet eens meer gesneden worden. Een tip voor de kinderen: doe bevroren mango samen met wat Griekse yoghurt in de blender. Smaakt als een ijsje en is gezonder.

5. Zorg voor een goede basis