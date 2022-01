Met deze do’s-and-don’ts maak je afvallen veel gemakkelijker

Afvallen blijft een populair voornemen tijdens het nieuwe jaar, maar veel mensen vinden het lastig om het vol te houden of om op gewicht te blijven. Het gaat namelijk niet alleen om calorieën tellen of een goed dieet, het is ook een mentale kwestie. Drie experts vertellen hoe je hiermee om kunt gaan.

Wel doen:

1 Zorg voor voldoende (nacht)rust

Voor een gezonde leefstijl is een goed nachtrustpatroon om te beginnen belangrijk, begint Valerie Mattheussens, diëtiste bij WW (voorheen Weight Watchers). ,,Mensen die vermoeid zijn of onvoldoende nachtrust hebben gehad zijn eerder geneigd om ongezonde producten te kiezen.”

,,Las ook dagelijks een paar minuutjes in om tot rust te komen. Ga een stukje wandelen, drink een kopje thee, lees een boek of houd je bezig met de dagdagelijkse klusjes in huis – ook dat is bewegen. Hoe rustiger je bent en hoe beter je op je gemak bent, des te beter zijn je keuzes.”

2 Laat emoties toe

Voedingskundige Frouwkjen van Duin gelooft er heilig in dat zingen kan helpen bij het afvallen. ,,Muziek is emotie. Door je emoties te voelen leer je jezelf beter kennen, zo kan je uiteindelijk beter voor jezelf zorgen, omdat je weet waar je blij van wordt. Tevreden zijn met jezelf, jezelf leren kennen en liefhebben is naar mijn idee de basis voor een gezonde leefstijl.”

,,Afvallen moet uit jezelf komen en dat kan alleen als je jezelf kent. Mensen neigen naar veel eten, omdat ze zich daar goed door voelen en gelukshormonen aanmaken. Dat maakt je lichaam ook aan als je muziek maakt. Maar het belangrijkste is jezelf leren kennen en je emoties durven voelen en toelaten.”

,,Door te zingen krijg je een rustige ademhaling en zo komt je lichaam tot rust. Je hartslag gaat omlaag en je bloeddruk zakt. Je traint ook je lichaamshouding en dat straalt weer zelfvertrouwen uit. Je komt dus in contact met lichaam en geest. Of je nu te zwaar bent of juist te licht, het helpt bij het goed voor jezelf zorgen en uiteindelijk ook een gewicht te bereiken dat bij je past en waar je je prettig bij voelt. Een leuke bijkomstigheid is dat je tijdens het zingen niet tegelijkertijd kan eten, dus het kan je ook afleiden om te gaan snacken.”

3 Let op je gedrag

,,Veel mensen eten uit gewoonte of op bepaalde momenten, na je werk langs de kiosk, je weet waar thuis de lekkere spullen liggen, grootouders die langskomen en de verkeerde dingen meenemen of sociale gelegenheden”, zegt Marian de van der Schueren, hoogleraar diëtetiek aan Wageningen Universiteit. ,,Kijk dus goed naar je eetgedrag: eet ik te snel, waardoor je niet doorhebt dat je verzadigd bent, wat is mijn automatische reactie als ik uit mijn werk kom, wat zijn mijn eetmomenten, wat is de sociale druk? Die omgevingsfactoren zijn heel belangrijk. Wees je dus bewust van waarom, wat, wanneer en met wie je eet.”

Het is niet erg als je soms minder gezond eet, geeft Mattheussens vervolgens mee. ,,Laat het vooral smaken en pak daarna gewoon weer iets gezonds. Het proces van gedragsverandering is heel groot en moeilijk om aan te passen, dus verwacht niet meteen teveel van jezelf. Je blijft een mens, een keer van het gezonde patroon afstappen is dus niet erg. Je kunt daarna gewoon weer de draad oppakken.”

4 Maak een planning

Een planning kan ervoor zorgen dat je stressniveau afneemt, aldus Mattheussens. ,,Je hoeft niet de hele dag uit te schrijven, maar als je dan naar de supermarkt gaat ben je ook minder geneigd om ongezonde producten te kopen. Met die positieve mindset werk je dan ook automatisch aan een positief resultaat voor jezelf.”

5 Weeg je eten af

Een goede tip is ook om je voeding af en toe een week af te wegen en dit na verloop van tijd te herhalen, gaat Mattheussens verder. ,,Mensen neigen ernaar om hun porties na verloop van tijd te vergroten, dus door het te wegen houd je overzicht van de juiste porties.”

Niet doen:

1 Onrealistische doelen stellen

,,Afvallen kan soms moeilijk zijn, omdat we te zware doelen stellen”, zegt Mattheussens. ,,Als je te veel van jezelf verwacht is het moeilijk om een gedragsverandering eigen te maken. Verwacht dus niet dat je je hele levensstijl ineens 100 procent kan omdraaien, dat gaat op lange termijn niet werken. Werk dus met kleine stapjes en stel kleine doelen.”

2 Afvallen zien als iets tijdelijks

De van der Schueren: ,,Afvallen is een levenslange verandering van leefstijl. Je kan dus beter kleine stapjes zetten en daar tevreden over zijn, dus de positieve bevestiging vinden in wat je doet en dat heel langzaam doen. Dat is beter dan een crashdieet en daarna weer terugvallen in je oude patroon, dan begint het weer van voren af aan.”

