Met deze koekenpannen zonder giftige PFAS kun je zonder zorgen bakken

Koken & etenToe aan een nieuwe koekenpan? Dan loont het om je goed te oriënteren. De antiaanbaklaag in veel pannen bevat poly- en perfluoralkylstoffen (bekend als PFAS) en die zijn niet zo best voor het milieu - en als de pan beschadigt ook niet voor je gezondheid. De Consumentenbond zette de beste pannen op een rijtje.

Pannen zonder beschermende laag met PFAS, welke zijn dat? En welke zijn de beste voor inductie? Dat zijn de vragen waarmee de onderzoekers van de Consumentenbond aan de slag gingen in de keuken. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in de Consumentengids. Dertien pannen namen de onderzoekers onder de loep.

PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid, omdat ze het immuunsysteem kunnen aantasten en kanker of leverschade kunnen veroorzaken. Het is nog niet zo makkelijk een goede pan te vinden zonder die stoffen, want fabrikanten zijn niet altijd even duidelijk over de materialen die ze gebruiken.

Sommige merken claimen ‘PFAS-vrij’ te zijn. Anderen vermelden dat de pan geen GenX, PFOA of PFOA bevat, maar dat is wat misleidend: die stoffen zijn allang verboden. PFAS zijn nog wel toegestaan, maar liggen wel onder vuur.

Beste pan uit de test

Tienen deelde de consumentenorganisatie niet uit, maar de scores voor de pannen zonder de schadelijke stoffen waren ‘dik in orde’, schrijven de onderzoekers: de cijfers lagen tussen de 6,7 en 7,7.

De beste pan uit de test is de WMF Durado. Met een rapportcijfer 7,7 scoort deze PFAS-loze pan het best, omdat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en de bodem niet vervormt. Je moet er wel voorzichtig mee omgaan, want de beschermlaag is kwetsbaar. Hij kost zo'n 56 euro.

De ‘beste koop’ vanwege de gunstige prijs-kwaliteitverhouding is de GreenChef Diamond, die rond de 25 euro kost en een van de lichtere pannen was met 946 gram (sommige wogen zelfs meer dan 1,5 kilo). De pan ligt lekker in de hand, heeft een goede antiaanbaklaag en scoorde eveneens een 7,7. Klein minpunt: deze pan moet je wel langzaam verwarmen, anders vervormt de bodem.

Tips en trucs voor in de keuken geeft kok Ramon Beuk in Da's Handig:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.