Met deze tip knoei jij nooit meer met fastfood in de auto

Koken & eten Eigenaar van Chinees restaurant is pijnlijk eerlijk over zijn gerechten: ‘Ik ben niet zo'n fan van onze versie’

20 januari Chinees restaurant ‘Aunt Dai’ in de Canadese stad Montreal is ineens heel populair door social media. De eigenaar is op de menukaart extreem eerlijk over de gerechten die erop staan. Sinds een klant foto's van de menukaart postte op Twitter komen er meer klanten op het restaurant af.