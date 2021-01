Met deze tips van deskundigen kom jij Dry January succesvol door!

Rugzaktoe­ris­te uit restaurant gezet vanwege outfit: ‘Wat is hier mis mee?’

28 december Een Italiaanse rugzaktoeriste kreeg een weinig flatterende boodschap te horen toen ze plaats nam in een restaurant in Australië. ,,Je outfit is te onthullend.” De serveerster verplichtte Martina Corradi zelfs om haar spullen te pakken en te vertrekken. De jongedame liet het daar echter niet bij en deed haar beklag op Facebook. Met resultaat, want plots bleek het topje in kwestie geen probleem meer. Er volgden excuses en Martina mag nu met haar vriend gratis komen dineren.