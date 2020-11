Met dit alcoholhoudende drankje gaat Coca-Cola concurrentie aan op markt van ‘hard seltzers’

In totaal komen er drie smaakvarianten van de hard seltzer op de Nederlandse markt, meldt Coca-Cola: Tangy Lemon Lime, Tropical Mango en Cherry Acai. Topo Chico is in september met succes op de Latijns-Amerikaanse markt gebracht, meldt de drankengigant.



De uitbreiding sluit volgens Coca-Cola aan bij de ambitie van het bedrijf om voor ieder moment van de dag iets in het assortiment te hebben. ,,We willen elk moment van de dag een drankje te kunnen bieden’’, zoals Ben Bijnens, algemeen directeur Benelux, het omschrijft in een telefonisch interview met deze site. ,,We gaan op zoek naar categorieën waar we groei zien of verwachten.” In dit geval verwacht Bijnens een exponentiële groei zoals die ook in de VS te zien was. ,,Dan staan we graag in de voorste linie met een vroege introductie. ,,Wij voorzien een grote groei in de komende periode en de komende jaren.”

Proef

Bij DeenSupermarkten liggen de slanke blikjes vanaf maandag in het schap. AH To Go volgt vanaf 30 november. Albert Heijn online gaat het drankje ook verkopen. Het gaat nog om een proef.

Hard seltzers zijn enorm populair in de Verenigde Staten en winnen terrein in de Nederlandse supermarktschappen. Steeds meer Nederlandse producenten komen ook met een eigen versie van het laagcalorische drankje. Net iets meer pit dan fris en minder calorieën dan bier of wijn. Jeneverproducent Hooghoudt kwam eind augustus als eerste Nederlandse familiedistilleerderij onder eigen merk met een lijn. Heineken kwam enkele weken later met het eigen brouwsel en bij vierhonderd Jumbo-winkels ligt Carlett Elix in de schappen.

Het merk Topo Chico bestaat al 125 jaar in Mexico. Van oorsprong is het een drankje zonder alcohol. Het merk Topo Chico is bruisend mineraalwater dat populair was om mee te mixen in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika, aldus Bijnens. De blikken bevatten 96 kcal en 2 gram suiker in totaal. Het alcoholpercentage is 4,7 procent. ,,We zijn stiekem de eerste markt in Europa die al met het product komt”, zegt Bijnens. ,,In Oostenrijk is het in een online-omgeving gebracht, maar in Nederland zie je het ook fysiek in de supermarkt.”

Bewustwording rondom alcoholgebruik

Quote Ik hoop dat de verbazing met nieuwsgie­rig­heid komt. We hopen dat mensen het willen proberen Ben Bijnens Coca-Cola in de alcoholische dranken? Consumenten zullen wellicht vreemd opkijken. ,,Ik hoop dat de verbazing met nieuwsgierigheid komt. We hopen dat mensen het willen proberen.” Als een producent die van oudsher geen alcoholische dranken in zo'n nieuwe drank stapt, moet je dat zorgvuldig doen, zegt Bijnens. ,,We hebben daarom een wereldwijd beleid opgesteld met richtlijnen hoe we hiermee verantwoord omgaan. We trekken hiervoor ook op met partijen zoals Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie en zullen in 2021 10 procent van het marketingbudget besteden aan programma’s voor bewustwording rond alcoholconsumptie. De marketing is gericht op volwassenen vanaf 20 jaar. Dat is de doelgroep. We willen niet dat jongere mensen dit gaan drinken.” Daarom zal er bijvoorbeeld geen reclame te zien zijn in de buurt van scholen.



De blikjes zijn te vinden in het schap bij de alcoholhoudende dranken. ,,Waar het hoort.”

Drinkmoment

Dat betekent dat zowel online als fysiek de reclame gericht is op volwassenen, onderstreept Bijnens. Coca-Cola let bij het maken van reclame bovendien op het moment waarop je de drank neemt. ,,In dit geval gaat het om het aperitiefmomentje. Weliswaar nu meer voor jezelf dan met een grote groep mensen. Het gaat ons om het drinkmoment.”

De hard seltzer onderscheidt zich volgens Bijnens van de concurrentie door de smaken. ,,Wat je bij andere merken wel proeft, is een ruwere alcoholsmaak. Onze smaken zijn ronder. Ze zijn getest en doen het heel goed ten opzichte van de competitie.” De marketing is bovendien gericht op beleving.



Het is de bedoeling om ook uit te leggen wat het product behelst. ,,Ik kende het zelf ook niet voordat wij hiermee begonnen.” Op termijn komt het drankje ook in België. ,,Maar er zijn nog geen concrete plannen.” Er is wel een link met België, want het bottelen zal gebeuren, net over de grens. ,,In Zonhoven, vlakbij Hasselt. Daar werken we samen met Konings.” Op termijn zullen de hard seltzers allicht in Nederland worden geproduceerd.

