Met dit heerlijke aperitief maak je indruk op je gasten

Elke champagne of mousserende wijn heeft een kroonkurk die vast wordt gehouden door een draadje. ,,Dat draadje is altijd zes keer gedraaid, dus als je wil laten zien dat je er verstand van hebt: je hoeft slechts zes keer met de kurkentrekker te draaien", tipt Rudolph. Vervolgens is het een beetje wrikken om het draadje los te krijgen. Wanneer je de fles wil ontkurken draai je hem rustig, houd je de kurk een beetje tegen en hoort dan een zucht. ,,Het is niet de bedoeling dat je een knal hoort.”

Bereiding

- Wrijf met de suikerklontjes over de sinaasappel totdat de suiker oranje kleurt. Leg de klontjes op de bodem van glazen. Lepel de kruidenbitter over de klontjes.

- Schenk de champagne in de glazen. De smaak van de sinaasappel en de bitter trekken op deze manier in de champagne. De suiker valt wel uit elkaar in het glas maar zal de smaak van de champagne niet beïnvloeden.