Michelinster valt pardoes in Bergambacht, maar is nog niet geland bij de chef-kok in maf coronajaar

Zaterdagochtend stond Pieter de Ronde (58) thuis in Berkenwoude onder de douche toen zijn mobiel ging. En gelijk stroomden de berichtjes binnen. Ping, ping, ping. ,,Man, ik dacht dat de tent in de fik stond. Toen zag ik de appjes, vraagtekens en foto’s uit de appstore van de Engelse versie van de Michelingids. New star. Bergambacht. Of all places. Ik kon het eerst niet geloven. Dacht dat het gefotoshopt was. Geweldig.‘’