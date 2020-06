Miljuschka Witzenhausen: ‘Ik had hemel en aarde bewogen dat niemand erachter zou komen’

Ze weet het nog goed. Bij de diploma-uitreiking van het Vossius Gymnasium zaten allemaal keurige mensen in de zaal, en daartussen haar eigen hoogblonde ‘Versace­-familie’ op een rijtje. De andere kinderen waren toegelaten tot het conservatorium of hadden een boekendeal, en Mil? Die zou wel zien waar het schip strandde, zei de rector.

Eerst was er modellenwerk, want dat deed ze al. Later volgden presentatieklussen bij TMF en een kortstondige acteercarrière – ze speelde in Onderweg naar morgen. En dit is waar ze nu staat: Miljuschka Witzenhausen is columnist en tv-kok bij 24Kitchen, bekend van programma’s als Miljuschka’s Food Trucks en Miljuschka in Mexico. Vorig jaar was ze finalist in Wie is de mol? Ze heeft twee kinderen en woont samen met haar vriend Philip.