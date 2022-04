‘Mislukte mummies’, ontploffende tuitjes en veel liefde tussen de bakkers in Heel Holland Bakt

Koken & EtenHeel Holland Bakt was er - na een pauze van een week door de voetbalwedstrijd vorige week - weer voor de derde keer. Het thema was een beetje saai, vond presentator André van Duin.

Tuintjes maken op een brood, dat was de eerste opdracht voor de thuisbakkers van Heel Holland Bakt. Het was de derde keer dat ze de tent mochten betreden en ze moesten een eigen versie maken van de focaccia vanavond. ,,Een focaccia-tuin. Die kent ik niet. Ik ken wel de dans. La Focaccia, la foccacia, tralala", zong presentator Van Duin terwijl hij op de wijs van La cucaracha bewoog.

Een tuintje maken? Pielen zal je bedoelen, vond Tom. Samen met Yannis probeerde Van Duin nog een Griekse dans, de sirtaki, maar die braken ze overhaast af. ,,Ik voel me een Nederlandse toerist", zei Van Duin toen hij bijna over zijn voeten struikelde. ,,Deze kun je niet eten hoor,” waarschuwde hij Inge even later toen hij haar behoorlijk hoog gerezen deeg voor het Italiaanse brood ‘drilde’. Inge’s creatie baarde de flamboyante bakster zorgen. ,,Hij is gróót geworden.” Maar hij drilde niet meer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De creaties varieerden van een enorm, goudbruin gebakken exemplaar (Inge) tot een bleke brood (Tom). Eentje had te veel sumak (Zeinab) en Lynn had een klassieke fout gemaakt: te veel knoflook. En die tast het deeg aan. Dat wordt dan niks meer. Lynn kleurde tot achter haar oren. ,,Dat wist ik niet.” Marieke mocht trots zijn. Ze deed het voor het eerst, focaccia bakken en de hare had mooie luchtbellen. Precies zoals de jury het graag ziet, ,Een geweldige start", vond jurylid Janny van der Heijden. Die van Enzo was mooi, al zat er wel wat veel kurkuma in. Maar wel eentje om van door te eten, vond de jury. Inge mocht ook blij zijn: haar joekel kon wel netter maar hij was ‘super om te eten'.

Quote Rustig, het komt goed Marieke steunt Yannis die tobte met zijn dessert

Bij de tweede opdracht was Yannis in zijn nopjes. Ze moesten kataifi maken: een soort baklava maar dan een Griekse versie. Een spekkie voor zijn bekkie, gezien zijn Griekse afkomst. Hij bood aan anderen te helpen maar hij wilde het zelf ook graag een keer goed doen, waarschuwde hij al lachend.

Kataifi was een Griekse tragedie

Het bleek nog best moeilijk: van die hele dunne sliertjes bakken, die om een vulling draperen en vervolgens goudbruin bakken. Vooral het spuiten van de draadjes in een koekenpan was een ramp: de dop van Juliaans spuitfles floepte eraf waardoor het beslag in de rondte vloog. Marieke en Inge hadden dezelfde explosie in hun pan toen hun doppen van de fles afvlogen.



Bij Yannis was sprake van een Griekse tragedie. In plaats van hulp te bieden moest hij zelf hulp vragen. Marieke hielp hem en sprak hem moed in: ,,Rustig, het komt goed.” Waarop ze volschoot en haar ‘tegenstander’ omhelsde. Zeinab tobde ook en had het over 'mislukte mummies’ toen ze naar de draadjes om haar vulling keek. De hare eindigden als laatste, Tom maakt de beste katifi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie nog revanche wilde nemen, kreeg de volgende dag nog een keer de kans bij de derde opdracht. Geheel in thema natuurlijk, want het moest een ‘bloemig lentespektakel’ worden. Een taart met zelfgemaakte bloemen, zoals jurylid Robèrt van Beckhoven het uitlegde. Die bloemen mochten de kandidaten met alles maken wat ze maar wilden: botercrème, marsepein, suiker of fondant. Als Van der Heijden maar bij elke hap een lentegevoel kreeg.

Enzo was helemaal klaar voor de strijd. Hij wilde die button wel. Een wat? Een felbegeerd stukje edelmetaal met de naam ‘Meesterbakker’ bedoelde hij natuurlijk. Deze ronde viel de taart van Tom weer in goed aarde. Hij was niet zo erg fraai, maar de smaken waren geweldig, aldus van Van Beckhoven. Lynn was zelf heel blij met haar taart maar Van der Heijden vond hem niet zo netjes en collega-jurylid Van Beckhoven vond hem wel erg zoet. De meegebakken munt was niet zo'n goed idee. Weer wat geleerd, vond Lynn.

Poolse taart als gemaakt door een stukadoor

Enzo kwam met zijn Delfts blauwe vaasje met tulpen beter uit de verf. Het leek wel echt, vond Van Beckhoven. ,,Leuk gemaakt en ik vind hem ook lekker", oordeelde zijn collega. Krachtig, voegde Van Beckhoven daar nog aan toe. En: knap dat hij zo goed vegan varianten gebruikt.



De uitschieter in de laatste ronde was de Poolse taart van Zeinab. Knap gemaakt, vond de jury. ,,Echt fantastisch", vond Van Beckhoeven. De fraaie taart met bloemen aan de buitenkant had twintig strakke lagen, gemaakt door ‘een Poolse stukadoor’, vond Van Duin. De jury had geen woord van kritiek.

De Meesterbakker van de week was Enzo. ,,Ik hoopte al op een speldje”, reageerde hij. ,,Goud staat me goed.” Lynn viel af. ,,Ik wist het", zei ze. ,,Het niveau ligt hoog. Maar ik heb veel mogen leren. Het is niet anders.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.