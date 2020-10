Moeders minder streng voor tweede kind (en dat geeft risico op overgewicht)

Femke Brouwer-Damen interviewde 136 Nederlandse moeders met kinderen tussen de 2 en 7 jaar. Zij vroeg hen welke tussendoortjes zij kiezen en wat daarbij hun overwegingen zijn. De onderzochte leeftijdsgroep kan volgens Brouwer-Damen een belangrijke voorspeller zijn van het krijgen van overgewicht. Op deze leeftijd bepalen ouders vaak nog wat zij hun kinderen geven en wat er in huis wordt gehaald.

Eetgewoontes vormen zich al op jonge leeftijd, stelt de onderzoekster. Geef je je jonge kind al vroeg veel ongezonde tussendoortjes, dan wordt het een gewoonte en ligt overgewicht op de loer, is de aanname. In 2019 had 12 procent van de Nederlandse kinderen tussen 4-12 jaar overgewicht, een percentage dat de afgelopen vijf jaar schommelde tussen de 12 en 13 procent.

,,Hoe jonger kindjes last hebben van overgewicht, hoe groter de kans dat ze dat op latere leeftijd behouden. Het is echt een gezondheidsprobleem”, benadrukt Brouwer-Damen, zelf moeder van een zoon (5) en dochter (7). Er zijn volgens haar geen cijfers over het fenomeen ‘overgewicht bij tweede kind'.

Femke Brouwer-Damen noemt zichzelf een balansmoeder.

Fruit, koek en snoep het vaakst

De Nederlandse moeders uit het onderzoek hielden 13 dagen een eetdagboekje bij, waarin ze fruit, koekjes en snoep het vaakst noteerden als tussendoortje. De belangrijkste overwegingen voor een bepaald tussendoortje: het is gezond, lekker of gewoonte (‘s ochtends fruit omdat dat op school ook zo is). Ook gemak speelde een rol. ,,Er waren bijvoorbeeld moeders die hun kind liever een zakje knijpfruit gaven want het schillen van een peer vonden ze te veel gedoe.”

Het is opvallend dat moeders met meer dan 1 kind hun jongste vaak al op jongere leeftijd meer en ongezondere tussendoortjes geven. ,,Stel: je hebt twee kinderen van 4 en 2. De jongste kreeg dan bijvoorbeeld al snoep op 1,5-jarige leeftijd, terwijl de oudste het misschien pas kreeg op haar derde. Moeders worden makkelijker naarmate ze meer kinderen krijgen", stelt de onderzoekster.

Quote Zodra er een tweede is, zijn moeders vaak minder streng omdat ze zien dat het met de oudste ook wel goed is gekomen Femke Brouwer-Damen, onderzoekster, Wageningen Universiteit Bij het eerste kind is alles nog nieuw en zijn moeders sneller geneigd zich aan de voorschriften van het consultatiebureau te houden, legt ze uit. ,,Hierdoor geef je je kind veel minder snel ongezonde producten als ze jong zijn, maar zodra er een tweede is zijn moeders vaak minder streng omdat ze zien dat het met de oudste ook wel goed is gekomen. Een koekje of snoepje hier of daar kan geen kwaad, denken ze dan.”

Quote Eigenlijk wilde ik mijn zoontje nog geen raketje geven, maar hij krijgt het dan toch omdat hij ermee in aanraking komt Femke Brouwer-Damen, onderzoekster, Wageningen Universiteit Bovendien willen moeders hun kinderen vaak gelijk behandelen, iets wat de onderzoekster ook bij zichzelf herkent. ,,Ik weet nog dat ik mijn dochter een raketje gaf terwijl mijn zoontje ernaast zat. Hij kreeg net zo goed hapjes van mijn dochter, anders vind je het zielig. Eigenlijk wilde ik mijn zoontje nog geen raketje geven, maar hij krijgt het dan toch omdat hij ermee in aanraking komt.”

Een gezonde balans

Is dat heel erg? Dat durft ze niet te zeggen, maar je ervan bewust zijn is altijd goed. Als moeder is ze daarom voorstander van balans. ,,Ik vind het belangrijk dat je je kind leert dat ongezonde tussendoortjes er ook bij horen, daar mag je best van genieten. Het is wel belangrijk dat je kind ook leert te genieten van gezonde dingen.”

In de toekomst hoopt Brouwer-Damen dat haar onderzoek wordt gebruikt voor het promoten van de gezonde leefstijl. ,,Als je weet wat moeders geven en waarom, kun je een gezond eetpatroon voor kinderen gemakkelijker promoten, maar mijn onderzoek kan ook van nut zijn voor bedrijven. Er zijn nu al bedrijven die minderen met hun suiker- en zoutgebruik, de consument vraag daar gewoon om. Ongezondere producten horen erbij, maar als ze iets gezonder zijn en net zo lekker is dat natuurlijk wel winst.”

