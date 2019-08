Moestuin beginnen? Dit zijn makkelijke succesgroenten (plus nog 9 tips)

Stadsboerin Ellen Willems (45) teelt groenten, fruit, bloemen en pepers in een kas, bij het stadslandbouwproject in Doetinchem. ,,Ik zou altijd klein beginnen, al is het maar op een balkonnetje of op een paar vierkante meter in je tuin. Je kunt altijd nog opschalen. Overigens kun je van 100 vierkante meter met twee mensen dagelijks heel goed eten."

1. De bodem is de basis

,,Je moet weten wat voor soort grond je hebt. Zand is licht. Dat heeft compost nodig om structuur te verbeteren en het vocht vast te houden. Klei is fysiek zwaarder om in te werken, maar vruchtbaarder. Maak zelf compost van snijafval, maar gebruik geen sinaasappelschillen want pieren houden niet van die olieachtige citrusvruchten."

2. Start in het najaar

,,De compost moet in het najaar de grond op. Maakt dan ook een goed teeltplan. Iedere plant heeft een eigen ritme van zaaien, groeien en oogsten. In een teeltplan leg je vast wat wanneer moet gebeuren op welke plek. Ik zweer bij mijn tuinbijbel: het Handboek ecologisch tuinieren van Velt."

3. Groenten houden van zon

,,Kijk goed waar het licht vandaan komt. Met een halve dag zon moeten de meeste groenten kunnen opkomen, maar op een koud, donker stukje lukt dat niet. Een moestuin op het noorden is dus lastig. Heb je geen grond, maar wel een kale muur op het zuiden? Daar kun je goed vruchten als abrikoos en misschien wel vijg tegen telen."

4. Werk samen met de natuur

,,Uiteraard kun je te maken krijgen met slakken of luizen, maar de natuur heeft overal een oplossing voor. Als je zorgt voor een vogelvriendelijke omgeving, trek je meer vogels die zullen eten van de slakken."

5. Niet al het onkruid wieden

,,Vaak zijn de planten die wij onkruid noemen waardevolle planten die je kunt eten of een heilzame werking hebben. En daarnaast houdt een begroeide bodem vocht vast, iets wat essentieel is in het steeds drogere klimaat."

6. Kies succesnummers

,,Met groenten als courgette, pompoen, boerenkool, sla, wortels en bietjes kan niet zo veel misgaan. Focus op een paar groenten en lees je in over dat gewas."

7. 's Avonds sproeien

,,Als je overdag sproeit verdampt het water en krijg je brandplekken op je blad. Bij hitte sproei je beter 's avonds."

8. Wisselteelt

,,Het idee van wisselteelt is dat je niet ieder jaar hetzelfde gewas op dezelfde plek zet omdat dit de grond uitput of plagen veroorzaakt. Verdeel je moestuin daarom in vakken."

9. Warm en droog in een kas

,,Tomaten houden niet van regen; in een kas staan ze lekker droog. Je vervroegt tevens je oogstseizoen met een kas, doordat je alvast kunt zaaien.”

10. Tijd en aandacht

,,Een moestuin onderhouden is niet makkelijk; de natuur kun je niet regelen. Wanneer je samenwerkt met de natuur, geeft het een enorme voldoening.”

Volledig scherm Ellen Willems teelt van alles op de 1,5 hectare die ze tot haar beschikking heeft bij het stadslandbouwproject 'De Stadsboerin'. © Istar Verspuij