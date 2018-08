Moeten we met dit weer vrezen voor een overdosis vitamine D?

Vitamine D is betrokken bij de calciumopname, het immuunsysteem en de bescherming van onze botten, spieren en hartgezondheid. Veel belangrijke functies, waardoor veel mensen naar supplementen grijpen om zeker te zijn van hun aanbevolen portie vitamine D. Dat gebeurt vooral tijdens de kille wintermaanden, waarin we soms wekenlang geen zonlicht – de belangrijkste bron van vitamine D – zien. Het licht is essentieel voor de aanmaak; vitamine D is maar beperkt aanwezig in voedingsmiddelen zoals vette vis, volle zuivel en vet vlees. Maar kunnen we ook een overdosis vitamine D opnemen nu de zon al zo lang en fel schijnt?