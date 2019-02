Mogelijk stukjes metaal en plastic in kipnuggets; McDonald's stopt verkoop

Koken & eten Deze fish and chips is alleen voor de echte waaghalzen

14:00 Een beetje pit in je eten kunnen velen wel waarderen, maar in het Engelse restaurant Millers Fish and Chips in Haxby nemen ze pittig eten wel heel serieus. Het restaurant maakt zo’n pittige fish and chips, dat je een afstandsverklaring moet tekenen voordat je het mag proeven.