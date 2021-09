Mysterie opgelost: hierom zit er een gat in je pastalepel

Er ging een tijd geleden een filmpje rond waarin iemand voordoet hoe je een blikopener hoort te gebruiken. Mensen reageerden geschokt; we hebben het blijkbaar altijd verkeerd gedaan. Zoals deze ‘keukenhack’ zijn er meer. Want wat te denken van het gat in de ­spaghettilepel – die lange lepel met tanden aan het eind. Online lees je dat het er zit om spaghetti mee af te meten en man, wat zou ik dat graag geloven. Niets zo moeilijk als het koken van de juiste hoeveelheid pasta.

Gian Luca Curto, chef-kok van pastabar Spaghetteria, zit op het moment van contact op een strand in het land van de pasta. Volgens hem wordt het gat in de spaghettilepel (mestolo per spaghetti of, in het Noord-Italiaanse dorp waar hij vandaan komt, casül) inderdaad gebruikt om een portie spaghetti voor één persoon af te meten, zo’n 80 à 90 gram. Al zul je er een Italiaan niet zo snel op betrappen, zegt hij. ,,Die eet meestal meer dan dat.”