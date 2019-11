Na item Lubach over mishandeling dieren melden meer mensen zich aan voor vleesloze maand

Koken & eten Flamboyan­te Franse kok sleept Michelin voor de rechter vanwege een souf­flé

De beroemde Franse kok Marc Veyrat is in een juridisch gevecht verwikkeld met Michelin vanwege het oordeel dat het gezaghebbende instituut velde over zijn restaurant in zijn jaarlijkse gids. La Maison du Bois verloor begin dit jaar een ster en dat zit Veyrat op zijn zachtst gezegd niet lekker. Hij is niet de enige kok die Michelin wel kan schieten.