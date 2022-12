Natte handdoeken, koffie en azijn: zo kom je van de gourmetlucht in je huis af

Tijdens het omdraaien van je mini-slavink heb je het nog niet in de gaten. Pas als alles is opgebakken en het gourmetstel wordt uitgezet, merk je dat je haren, outfit en complete huis naar een snackbar ruiken.

Het komt omdat je boven de eettafel geen afzuigkap hebt hangen, maar volgens Tomas Breemen van lifehackplatform Handigetips.com ook door de duur van de populaire kerstactiviteit: ,,Als je in de keuken kookt, bak je een paar biefstukjes. Nu ben je veel langer bezig en bak je worst, kip, rundvlees en vis door elkaar heen. Er komen dus urenlang kookluchten en -walmen vrij, die nergens naartoe kunnen en blijven hangen in je huis.”

Geurspecialist Roos Lubbers adviseert tijdens het gourmetten te zorgen voor een luchtstroom: ,,Ook als je eettafel niet in de keuken staat, zou ik de afzuigkap aanzetten. Geur stijgt op, dus ventileer: zet minimaal één, maar het liefst twee bovenraampjes in de kamer open. Zo kan de vette baklucht je huis verlaten. Ook nu het koud is buiten en je liever geen warmte wilt laten gaan, zou ik dit tijdens het eten al doen.”

Geurvreters

Middelen die geur neutraliseren kun je in bakjes in je huis zetten, zegt Breemen: ,,Koffiebonen zie je vaak staan in parfumwinkels. Het zijn ideale geurvreters; ze neutraliseren ongewenste geuren in huis. Gemalen koffie kun je er ook prima voor gebruiken. Of neem baking soda: zet dit in open bakjes in de woonkamer. Baking soda werkt ook uitstekend om vieze geurtjes in de koelkast mee te neutraliseren.”

Quote Draai je gourmet­stel als je gaat beginnen niet meteen naar de hoogste stand Tomas Breemen, Handigetips.com

Hoe zorg je er tijdens het gourmetten nog meer voor dat de ‘geurschade’ beperkt blijft? Breemen: ,,Snijd vlees of vis in kleine stukjes, deze worden veel sneller gaar. Draai je gourmetstel als je gaat beginnen niet meteen naar de hoogste stand. Houd je aandacht bij het bakken - ook na drie wijn - en voorkom hiermee hevige walmen.”

Roos Lubbers weet dat geuren belastend kunnen werken op de psyche van mensen. ,,Gooi na het gourmetten deuren tegen elkaar open. Je huis is je veilige haven, dus het is belangrijk dat het hier fijn ruikt tegen de tijd dat je gaat slapen.”



Met haar bovengemiddeld ontwikkelde neus kan Lubbers de lucht van gourmetten in huis zelf nauwelijks verdragen. ,,Ik raad mensen die er hoofdpijn van krijgen aan om naar buiten uit te wijken. Als je een schuur of garage hebt waar je met je gasten in past, ga daar dan zitten. Jassen aan, warme glühwein erbij... Maak er een feestje van.”

Van Breemen: ,,Een pannetje met wasmiddel of wasverzachter op het vuur zetten raad ik af: bij het verwarmen kunnen giftige chemicaliën vrijkomen. Wat je wel kunt doen, is een pannetje met natuurazijn op het vuur laten pruttelen. Azijn heeft een neutraliserende werking. Om ervoor te zorgen dat het fris gaat ruiken, voeg je stukjes gesneden citroen toe.”

Natte handdoeken over de stoelen

Een andere populaire en veel gedeelde lifehack op het platform van Van Breemen is het ophangen van natte handdoeken in huis: ,,Iets wat nat is neemt extra veel geur op. Als je na het gourmetten natte handdoeken in huis hangt, bijvoorbeeld over de eetkamerstoelen waar je met je gasten hebt gezeten, nemen deze de baklucht op. Je moet ze na gebruik wel in de was gooien.”

Naast de citroenen op het vuur is er nog een andere manier om je huis lekker te laten ruiken. Lubbers: ,,Essentiële oliën werken goed en snel. Rustgevende geuren zoals lavendel, verfrissende geuren zoals sinaasappel of houtgeuren zoals dennen en ceder: het is per persoon verschillend wat je lekker vindt ruiken in huis, dus kies een geur die bij je past.”

En zo maak je je gourmetstel handig schoon:

