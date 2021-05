Nederland is rosé-volk geworden: ‘Laat je niet in de luren leggen door de kleur’

,,De groei van de Nederlandse markt is echt indrukwekkend’’, vertelt Brice Eymard, directeur van de CIVP, de branchevereniging van wijnboeren uit de Franse Provence. In 2009 werd er nog maar iets meer dan 3200 hectoliter rosé aan Nederland verkocht, blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij de CIVP.



Vorig jaar was dat ruim 30.000 hectoliter. Dat is omgerekend een stijging van 426.000 flessen per jaar naar 4 miljoen flessen per jaar. De uitvoer naar Nederland vermenigvuldigde zich daarmee met factor 9,3. Ter vergelijking: de wereldwijde rosé-export vanuit Frankrijk vervijfvoudigde tussen 2009 en 2020.