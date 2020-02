Nederlandse patatzaak in China sluit deuren vanwege corona: ‘Het is een ramp’

Valt China voor patat?

„We zijn een hit. Vooral het patatje truffelsaus en de joppiesaus doen het erg goed. Dankzij social media worden we opgepikt, in het weekend staan er lange rijen. Soms moeten mensen wel een uur wachten op een patatje. We hebben onlangs zelfs een tweede zaak in Sjanghai geopend. We wilden het patatje oorlog nét introduceren, maar toen ging het mis.”



Toen kwam het coronavirus.

„Die zaak is precies twee dagen open geweest. Nu zijn we al zo’n vier weken dicht. Het is een ramp.”



Wat merkte u van het virus voorafgaand aan jullie sluiting?

„De straten waren uitgestorven. Onze eerste zaak zit aan de drukke West Nanging Road. Normaal lopen daar 700.000 mensen doorheen op een dag, nu zijn het er nog geen 150.”



En nu?

„Negentig procent van de zaken in Sjanghai is nog dicht, maar ik hoop dat we eind deze maand weer open mogen. Dan zijn we in totaal vijf weken dicht geweest. Je mag nu wel weer open voor takeaway, maar dat past niet zo goed binnen ons concept. Als het virus overwaait, willen we gaan opschalen.”