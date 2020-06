Nespresso-topman Schneider over recycling cupjes: ‘Afgelopen maand recordaantal terug’

Ook bij Nespresso Nederland - 85 mensen in het hoofdstedelijke hoofdkantoor en in totaal 250 mensen bij de 17 boetieks - is het net als bij veel bedrijven veel thuiswerken geblazen. Het gesprek met ceo Daniel Schneider verloopt daarom via de telefoon en beeldscherm.



,,We werken nu in shifts", vertelt de Zwitser, die sinds twee jaar aan het roer staat bij de Nederlandse tak van het bekende koffiemerk. ,,We hebben mensen die op maandag, dinsdag en woensdag werken en een andere groep werkt op donderdag en vrijdag. Verder werken we thuis. Voor sommigen is dat prettig, maar voor wie weinig werkruimte heeft of drie kleine kinderen rond heeft rennen is het niet ideaal. Maar over het geheel ben ik onder de indruk van de manier waarop we thuiswerken hebben omarmd.”