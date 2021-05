Nieuw glutenvrij bier in de schappen: Eentje steekt er met kop en schouders bovenuit

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen experts producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal test biersommelier Fiona de Lange het bier van Bellfield beers.

De kleurrijke blikjes bier van de Schotse brouwerij Bellfield liggen sinds kort bij Albert Heijn. Wat het bier anders maakt is dat het glutenvrij is, al is dat nou ook weer niet zó bijzonder, weet biersommelier en zythologe Fiona de Lange. Hoewel het aanbod in de supermarkt niet gigantisch is, hebben we in Nederland wel ons eigen Jopen Hop Zij Met Ons, te koop bij onder andere Jumbo en AH.

Verder zijn er in het binnen- en buitenland inmiddels héél veel glutenvrije brouwers, van wie je de producten kunt aanschaffen bij speciaalzaken. ,,Een van de pioniers wat glutenvrije pils betreft is Mongozo en qua speciaalbier is dat Brunehaut. Deze laatste brouwerij valt jaar in en jaar uit in de prijzen’’, vertelt De Lange.

Vier stuks

De nieuwste supermarktspeler is dus Bellfield, een merk dat onder andere in de prijzen viel met hun glutenvrije klassieke pils: de Bohemian Pilsner, én hun glutenvrije speciaalbier Lawless village IPA. De Lange proeft ze, samen met twee andere glutenvrije speciaalbieren van Bellfield: Craft lager en Session ale.



Wat opvalt, vindt De Lange, en dat maakt het glutenvrije bier van Bellfield wél uniek, is dat het redelijk laag is in alcoholpercentage. Van 3,8 procent (de Session Ale) tot 5,2 procent (de Craft lager).



Verliezer

,,Overall is het bier aardig gelukt qua body en kruidige nasmaak’’, vindt De Lange. Al is de sommelier over het ene biertje meer te spreken dan over het andere. Het probleem is, dat bij een aantal bieren de aroma’s nog achterblijven; oftewel de ingrediënten die het bier geur en smaak verlenen. ,,Dat kan stukken beter.’'



Wat dat betreft is de Lawless village IPA de grote verliezer, vindt zij. ,,Dat vond ik persoonlijk echt een teleurstelling. Ik verwachtte meer qua aroma. Een sterke citrus- of grapefruitgeur en smaak is heel kenmerkend voor een IPA.’’ Een IPA is een populaire bierstijl, met veel hop wat - als het goed is - zorgt voor smaken van fruit.

Winnaar

Over het pilsje, de Bohemian Pilsner, is zij positief. Ze vergelijkt het met een klassieke Tsjechische pils. ,,Zacht en zoet fruitig, al had ik wél wat meer bitterheid en stevigheid verwacht.’’ De Session ale heeft duidelijke citrustonen, een moutig karakter en een bittere nasmaak van zwarte peper (lekker!). Al was de schuimlaag snel weg. ,,Dat is een bekend probleem bij glutenvrije bieren’’, weet De Lange.

De absolute winnaar, en tevens het bier dat De Lange nog eens zal kopen, is Craft lager. ,,Ook voor een pilsliefhebber is dit een smakelijke biersoort om eens te proberen, en als je glutenintolerantie hebt al helemaal. Het heeft prettige zoete tonen en een stabiele volmondige body. In de nasmaak komen de kruidige tonen van peper vanuit de hop mooi naar boven. Dat zorgt voor een extra fris karakter’’, vertelt zij.

Stijl

Op de aroma’s en schuimstabiliteit na, is een goede basis gelegd, vindt De Lange. Wat bier zo lekker maakt, is mede afhankelijk van de context. Past het bij de gelegenheid? ,,Juist daarom is het zo mooi dat er ook steeds meer glutenvrije bierstijlen op de markt verschijnen.’’

Haar advies? ,,Drink Craft lager in combinatie met een bitterbal, pittige nootjes of belegen kaas en Bohemian Pils met oude geitenkaas of fuet met peper.’’ Lekker voor bij de borrel dus. ,,Session ale zou je kunnen drinken samen met een aspergemaaltijd of kipkerrie salade’’, is haar smakelijke aanbeveling.

