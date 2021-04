Nieuwe kipvervanger is bedrieglijk echt, maar hoe smaakt het?

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal test diëtist Berdien van Wezel Future Chicken.

Ditmaal geen plantaardige burgers of worsten, maar vegetarische kipstukjes gemaakt van soja; Future Chicken is de nieuwe nep-kiplijn van Future Farm, een Braziliaanse plantaardige vleesproducent die ook de Nederlandse markt probeert te veroveren. De producten van Future Farm liggen onder andere bij Marqt en Sligro, allemaal voor 3,89 euro.

Future Farm is niet een van de bekendste namen zoals Beyond Meat en de Vegetarische Slager, waarvan de producten bij AH en Jumbo zich opstapelen. Misschien dat Van Wezel, diëtist en tevens eigenaresse van diverse voedings-adviespraktijken in Nederland er daarom nog niet van gehoord had. Ze probeert het allemaal uit: ,,Als ik ergens over lees, wil ik het vaak wel proeven.’’ Net als veel van de jongere generaties en mensen van middelbare leeftijd, denkt zij.

Maar kip, en dan ‘pure’ kipstukjes zonder marinade, vindt zij weer iets anders om te proberen. Vegetarische worsten en burgers voerden toch lange tijd de boventoon. Haar eerste ervaring met dit product is semi-positief. Qua uiterlijk lijkt het absoluut op kip. ,,Mijn kinderen zagen het liggen en dachten; dit is kip.’’ Ook de geur in enigszins ‘kippig’, maar dan kip die net wat te ver heen is. ,,Daarom werd ik op verkeerde been gezet, ik vraag me af of vegetariërs een product willen dat ze zo sterk aan vlees doet denken.’’

Toevoegingen

Het product is hoofdzakelijk gemaakt van soja, bevat suikers, kleur- en smaakstoffen zoals citroenzuur en zout; heel veel zout. Zo’n 1,5 gram per 100 gram kip. Zo’n droge ‘kip’ moeten de producten natuurlijk opleuken, vandaar alle toevoegingen, weet Van Wezel. ,,Daar ligt de grootste uitdaging voor producenten. Dat geldt voor deze kip, maar ook vegetarische burgers en gehakt.’’

De toevoegingen zorgen ervoor dat het product lang houdbaar is, tot wel een jaar, vergelijkbaar met veel andere vleesvervangers. Maar denk niet dat je een natuurlijk product voor je neus hebt, zoals een blok tofu, gemaakt van hoofdzakelijk sojabonen.

Kruiden

Van Wezel kruidde het product met wat sumak en knoflook en bakte het in de pan. Het grote voordeel, vindt zij, is dat het héél snel klaar is, anders dan echte kip. ,,Het proefde een beetje pittig, door mijn eigen kruiden, maar ook door alle toevoegingen.’’

Waar zij zelf het meest op let is de bite; misschien wel het belangrijkste aspect is van een vleesvervanger. ,,Wat mij opvalt met dit product, en ook met andere nep-kipproducten, is dat het een gomachtige structuur heeft. Als een te hard gebakken stuk tonijn; je moet er echt even in bijten. Ook het sappige van een kip mis ik nog.’’

Het voordeel van nep-kip producten mét marinade is dat het eiwit vaak wat soepeler is, vertelt zij. Daarom liggen er daar wellicht ook meer van in de supermarkten.

Eindoordeel

Qua voedzaamheid kom je met het product heus aan je trekken, volgens Van Wezel. Op het hoge zoutgehalte na, is het een bron van plantaardige eiwitten. ,,Meer dan een gewone kip; het zit zo ongeveer tussen een biefstuk en stuk tofu in. Verder is het laag in koolhydraten en vet.’’

Over twintig jaar eten we veel meer van dit soort producten. Daarom is de naam Future Chicken zo gek nog niet, denkt zij. ,,We zullen - denk ik - wel moeten, als we willen dat de veestapel krimpt om ruimte te maken voor huizen en de CO 2 -uitstoot te verminderen. De volwassenen van nu proberen dit soort producten, en de kleine kinderen groeien ermee op. Die zullen veel minder argwanend staan tegenover dit soort producten.’’

