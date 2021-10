Noedels uit de handel omdat er glasdeeltjes in kunnen zitten

Dit bedrijf vaccineert planten, maar dat is niet onomstre­den: ‘We zijn wel dicht bij oplossing tomatenvi­rus’

11 oktober Niet alleen mensen kun je vaccineren, óók planten. Het Westlandse bedrijf Valto ontwikkelt in zijn gloednieuwe kassencomplex natuurlijke gewasbescherming, zeg maar een soort plantenvaccins. Het is een goed alternatief voor chemische bestrijding, maar net als vaccins in de mensenwereld is ook het vaccineren van planten niet onomstreden.