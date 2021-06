Noodkreet vijftig wetenschappers: maak vlees duurder

Vijftig wetenschappers roepen vandaag het kabinet in wording op om vlees duurder te maken. In een brief aan informateur Hamer schrijven ze dat een hogere vleesprijs nodig is. ‘Dat is goed voor Nederland, de boeren, het klimaat en de volksgezondheid.’ Het gaat om bekende namen als oud-minister Jan Terlouw, voormalig minister Jacqueline Cramer en voedingswetenschapper Jaap Seidell. Daarnaast een hele reeks wetenschappers uit de voedingswetenschap, klimaatonderzoekers, economie en gezondheidswetenschappen.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederlanders veertig procent minder vlees moeten gaan consumeren. Om dit doel te halen zou de prijs van vlees tussen de 1 en 3 procent per jaar moeten stijgen. In de verklaring meldt Terlouw dat minder vlees eten een groot effect op het milieu en de volksgezondheid heeft. ‘De politiek kan dat positief beïnvloeden. Een verhoging komt neer op een prijsstijging van uiteindelijk ongeveer 20 eurocent per ons voor kip en wat meer voor rood vlees. Dat is toch te doen?’

Suikertaks

De initiatiefnemers zijn naar eigen zeggen ‘vóór regelgeving die ervoor zorgt dat fabrikanten de hoeveelheid zout, suiker en ongezond vet in producten verlagen’. Dat is nodig want: ‘zo kunnen onze (klein)kinderen gezond opgroeien en worden mensen niet meer onnodig ziek.’ De petitie richt zich niet alleen op prijsverhogingen op producten met veel suiker, maar ook op te vette en te zoute snacks en voeding.

De suikertaks is al jaren punt van discussie. Het Voedingscentrum stelt op de eigen site dat het weliswaar een politieke afweging is maar dat een suikertaks ‘een effectief middel kan zijn om de consumptie van deze producten terug te dringen'. De Consumentenbond is voorstander van een suikertaks op frisdranken. De zak geld die dat opbrengt moet dan wel ten goede komen aan de publieke gezondheid. ,,En we vinden het belangrijk dat de suikertaks wordt ingevoerd in combinatie met andere maatregelen zodat je de suikerinname op meerdere fronten aanpakt. Stimulering van een gezonde leefstijl, voorlichting en productherformulering passen daar ook bij", zo meldt de woordvoerder desgevraagd.

Nederlander zegt: niet elke dag vlees

Het overgrote deel van de volwassenen (75 procent) in Nederland eet wel vlees, maar niet iedere dag. 20 procent eet nog wel dagelijks vlees. Van degenen die geen vlees eten zei 3 procent weliswaar geen vlees maar wel vis te eten (pescotariërs), 2 procent eet ook geen vis (vegetariërs). 0,4 procent kiest voor een volledig plantaardig dieet.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vandaag zijn gepubliceerd. Het gaat om interviews met 3600 mensen in 2020.

Hoogopgeleide Nederlanders (met een universitaire studie op zak of gepromoveerd) eten vaker maximaal vier dagen per week vlees. Bij die groep is maar een klein deel (11,3 procent) dat elke dag vlees eet. Middelbaar opgeleiden (havo, mbo) zijn de grootste vleeseters: 24 procent eet elke dag vlees.

