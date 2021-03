Nooit meer naar de groenteboer: boswachter vertelt welke planten eetbaar zijn

Ben & Jerry's verkoopt hun ijs met koekjes­deeg nu zonder ijs

5 maart Elke Cookie Dough-liefhebber herkent het wel: meteen de chunks uit je pint met ijs lepelen. De grootste wens van veel Ben & Jerry's fans wordt na lang wachten vervuld: de chunks worden zonder het ijs, in een zakje, verkocht. En ter ere van het 30-jarig bestaan van deze ijssoort staan er over twee weken nog twee nieuwe Cookie Dough ijssmaken in het vriesschap.