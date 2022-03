Olijfolie-expert wil consument wakker schudden: 'Grote vijanden zijn licht en lucht’

Tot slot: waar kunnen consumenten zelf op letten?

1. De kleur zegt niets over de kwaliteit, wel kun je ruiken, volgens Christiaans. Goede olie ruikt vers (naar vers gemaaid gras, bloemen, tropische vruchten).

2. Een muffige, schimmelachtige geur betekent: niet kopen.

2. Als olie bitter smaakt (achter op de tong) en scherp is in de keel, in de juiste verhouding met de fruitigheid, dan is dat een heel goed teken.

3. Olijfolie in een transparante fles kopen mág, als je hem maar goed wegzet uit de zon, máár liever niet, aldus Christiaans.

4. Goede olijfolie is niet vet, maar mag wel ‘vettig’ proeven, zolang het maar ‘vers vettig’ blijft.

5. Controleer de datum. Koop altijd zo ver mogelijk, je hoeft nooit olie te kopen die ouder is dan een jaar, want dan is er alweer een nieuwe oogst geweest.

6. Let op de prijs: ,,If it seems too good to be true ... it’ is too good to be true’’, zegt Christiaans.

7. Lees het etiket: bij een Italiaanse olijfolie moet er ‘Made in Italy’ op de fles staan. Als je er echt vanuit wil gaan het goede olie is, kijk dan naar de EU-labels PDO en IGP. Die staan (meestal) garant voor kwaliteit.’’