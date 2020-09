Oma en kleinzoon die koekjes bakken zijn hit op TikTok: ‘Wacht Cade, niet de suiker opeten’

Oma ‘Nana’ kan er gelukkig zelf ook wel om lachen. Elke keer als er een nieuw ingrediënt in de kom moet belanden, schiet het handje van kleinzoon Cade ertussen. En elke keer probeert oma het knuistje te pakken om te voorkomen dat een hand boter of suiker in zijn mond verdwijnt. Ze grijpt hem bij de kladden en probeert de peuter in het gareel te krijgen, maar hij is haar telkens te slim af. ‘Wacht Cade', roept ze. ‘Niet de bruine suiker opeten.’