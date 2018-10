Onderzoekers: Zoetstoffen giftig voor darmen

De wetenschappers keken naar zoetstoffen als aspartaam, saccharine, sucralose, neotaam, advantaam en acesulfaam kalium. Daarnaast onderzochten ze tien voedingssupplementen met zoetstoffen erin. Hun bevindingen publiceerden zij in het vakblad Molecules . Het gaat om voedingsmiddelen die zijn goedgekeurd in de Verenigde Staten en Europa. Het waren de e.colibacteriën (poepbacteriën) in de darmen die toxisch regeerden als ze werden blootgesteld aan zoetstoffen. Het ging om concentratie van 1 milligram per milliliter van de zoetstoffen. Omdat de bacteriën waren behandeld, lichtten ze op als ze toxisch reageerden. De onderzoekers maten de lichtsterkte om de mate van giftigheid te bepalen.

Gezonde darmbacteriën

Het onderzoek levert volgens professor Ariel Kushmaro van de Israëlische universiteit weer bewijs dat consumptie van kunstmatige zoetstoffen de darmwerking tegenwerkt. Dit kan volgens de professor zorgen voor veel verschillende soorten gezondheidsproblemen, zegt hij tegen de Times of Israel . Gezonde darmbacteriën zijn in toenemende mate gelinkt aan welzijn en zouden zorgen voor een goede regulatie van de hormonen, een goede opname van voedingsmiddelen en vertering. Ook zouden ze een bijdrage leveren aan een betere werking van het immuunsysteem. Kunstmatige zoetstoffen zitten in talloze voedingsmiddelen en suikervrije dranken. Veel mensen krijgen ze binnen zonder het te weten.

De zoetstoffenindustrie meldt op de site Kunststoffen.nl dat een nieuwe stof alleen mag worden gebruikt voor voeding na uitgebreid onderzoek en dat laagcalorische zoetstoffen tot de meest onderzochte stoffen behoren. Als er nieuwe inzichten zijn, leidt dat soms tot een aanpassing van het advies voor de 'aanvaardbare dagelijkse inname' van die stof. Dat gebeurde in 2004 voor de stof cyclamaat.

In een reactie op het onderzoek meldt het kenniscentrum dat dit soort laboratoriumonderzoek niet per se gelijk getrokken kan worden met onderzoek dat op levende wezens is uitgevoerd. 'Dit soort studies heeft geen bewijskracht voor effecten bij de mens', aldus het kenniscentrum. Bovendien: 'Er is een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken – in vivo, zowel bij dieren als bij de mens - , dat bevestigt dat laagcalorische zoetstoffen veilig zijn.'