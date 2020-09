Ontbrandt een koffieoorlog nu Blokker met eigen Nespresso-machine komt?

Nespresso introduceert eind deze maand bolle capsules die in hun nieuwe koffiemachines passen: Vertuo. Volgens Nespressotopman Daniel Schneider is het nieuwe ontwerp nodig zodat de apparaten naast espresso's nu ook grotere mokken kunnen zetten – tot wel 440 milliliter. Dat vergt meer gemalen koffie dan er in de traditionele cups past.