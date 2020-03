Ontstressen in een kattencafé: het kan in steeds meer Nederlandse steden

Kattencafés staan (zoals de naam al verklapt) volledig in het teken van katten. Ideaal voor liefhebbers die zelf geen kat hebben en op deze manier toch in het gezelschap van de dieren wat kunnen drinken in een café. Tijdens zo’n bezoek kun je de dieren – als ze er zin in hebben – aaien en met ze spelen.



Het concept van kattencafés is ontstaan in Azië. In 1998 opende in Taiwan het eerste kattencafé, dat veel werd bezocht door de lokale inwoners en Japanse toeristen. Een van de die toeristen nam het idee mee naar huis. In 2004 werd in Japan het eerste kattencafé geopend en toen begon de groei: in 2017 stond de teller in Japan op meer dan 150 kattencafés.